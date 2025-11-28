Pavarësia e Shqipërisë
Pavarësia do të thotë që një vend është i lirë dhe vendos vetë për veten, pa u komanduar nga vende të tjera. Shqipëria e fitoi lirinë e saj më 28 Nëntor 1912.
Pavarësinë e shpalli Ismail Qemali, një burrë i urtë e i ditur shqiptar, së bashku me shumë patriotë të tjerë. Ata u mblodhën në qytetin e Vlorës, ku ngritën flamurin shqiptar.
Para vitit 1912, Shqipëria ishte pjesë e Perandorisë Osmane për shumë shekuj. Shqiptarët dëshironin të kishin shtetin e tyre, ku të flisnin gjuhën shqipe dhe të ruanin zakonet e tyre.
Pavarësia është një nga ditët më të rëndësishme të historisë së popullit tonë. Ajo na mëson të duam dhe të respektojmë vendin tonë, dhe të kujtojmë sakrificat e paraardhësve tanë.
Çdo vit më 28 Nëntor, shqiptarët:
Valëvitin flamurin;
Vendosin dekorime kuqezi;
Marrin pjesë në aktivitete shkollore dhe qytetare;
Kujtojnë me nderim heronjtë që luftuan për lirinë.
Rreth Flamurit
Flamuri u ngrit në shtëpinë e familjes së njohur Vlora, në qendër të qytetit të Vlorës. Kjo u bë simbol i lirisë së vendit tonë.
Flamuri ishte i kuq me shqiponjë të zezë dykrerëshe, i njëjtë me atë që njohim sot. Ky flamur përfaqëson guximin, lirinë dhe bashkimin e shqiptarëve.
Çfarë vendosi Kuvendi i Vlorës?
Kuvendi i Vlorës vendosi:
1 – Shqipëria të bëhej shtet i pavarur;
2 – Të krijohej një qeveri shqiptare;
3 – Të dërgoheshin mesazhe vendeve të botës për t’i njoftuar se shqiptarët ishin bërë të lirë.
Patriotët dhe kontributi i myslimanëve në pavarësinë e Shqipërisë
Patriotët ishin burra dhe gra që donin vendin e tyre dhe punuan me zell që Shqipëria të bëhej shtet i lirë. Disa prej tyre ishin: Ismail Qemali, Luigj Gurakuqi e shumë të tjerë.
Myslimanët shqiptarë kanë pasur një rol shumë të rëndësishëm në shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë më 1912. Ata kanë qenë pjesë e luftëtarëve, prijësve, mendimtarëve dhe patriotëve që punuan me zemër për të mbrojtur vendin dhe për të krijuar shtetin shqiptar.
Myslimanët shqiptarë kontribuan në Pavarësinë e Shqipërisë:
1 – Si firmëtarë të Pavarësisë,
2 – Si luftëtarë që mbrojtën tokat,
3 – Si patriotë të Lidhjes së Prizrenit,
4 – Si mësues e dijetarë që përhapën gjuhën shqipe,
5 – Si udhëheqës që bashkuan popullin në momente të vështira.
Mesazhi i pavarësisë
Pavarësia na tregon se kur njerëzit punojnë së bashku për një qëllim të mirë, mund të arrijnë gjëra të mëdha. Edhe ju të dashur fëmijë mund të jeni të dobishëm për vendin tuaj duke mësuar, duke qenë të ndershëm dhe duke e dashur gjuhën dhe kulturën shqiptare.