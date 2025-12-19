Përmbajtja e ligjërimit të xhumasë sot

Refuzimi i fesë është përplasje me natyrën e lindur njerëzore, ndërsa prishja e fetarisë është përplasje me mendjen.
E si mund t’i rregullohet jeta një njeriu, kur ai është në konflikt me natyrën dhe arsyen e vet?
As natyra e lindur nuk rregullohet pa shpalljen hyjnore, dhe as rruga nuk i bëhet e qartë mendjes pa të.
Kjo gjendje ia shkatërron njeriut atë që e dallon si qenie njerëzore, ia shkatërron jetën dhe ia copëton drejtimin, derisa ai humb rrugën.
Pikërisht për këtë erdhi urdhri i prerë:
“Ktheje fytyrën tënde nga feja me sinqeritet të plotë.” (48)
Hoxhë Halil Avdulli