Përshkallëzohet lufta për Inteligjencën Artificiale – Google Gemini në shënjestër të sulmuesve

Sulmues digjitalë tentojnë të zbulojnë “sekretet” e modelit të avancuar të inteligjencës artificiale (AI) përmes mijëra pyetjeve të strukturuara.
Lufta globale për dominimin në fushën e inteligjencës artificiale po hyn në një fazë të re dhe më agresive.
Kompania amerikane Google ka konfirmuar se modeli i saj i avancuar i AI, Gemini, është bërë objekt i sulmeve të organizuara nga aktorë që synojnë të zbulojnë mënyrën e funksionimit të sistemit.
Sipas raportimeve, sulmuesit kanë përdorur dhjetëra mijëra pyetje të formuluara me kujdes për të testuar kufijtë e modelit dhe për të nxjerrë informacione mbi logjikën e tij të brendshme. Në një rast, janë dërguar mbi 100 mijë kërkesa përpara se kompania të identifikonte modelin e dyshimtë të aktivitetit dhe të ndërmerrte masa shtesë sigurie.
Ekspertët e sigurisë kibernetike theksojnë se këto metoda njihen si përpjekje për “reverse engineering” – një proces përmes të cilit synohet të kuptohet struktura dhe funksionimi i një sistemi pa pasur qasje të drejtpërdrejtë në kodin burimor. Qëllimi final mund të jetë zhvillimi i modeleve konkurruese pa investuar miliarda dollarë në kërkim dhe zhvillim.
Google ka bërë të ditur se sulmuesit shpesh maskojnë qëllimet e tyre, duke i paraqitur pyetjet si kërkesa të zakonshme të përdoruesve. Kjo e bën më të vështirë dallimin mes përdorimit normal dhe përpjekjeve për manipulim apo shfrytëzim të sistemit.
Si përgjigje, kompania po forcon mekanizmat e mbrojtjes dhe po përmirëson algoritmet që identifikojnë sjellje të dyshimta. Inxhinierët po punojnë për të zhvilluar sisteme që analizojnë modelet e përdorimit në kohë reale dhe që bllokojnë automatikisht aktivitetet potencialisht të dëmshme.
Ndërkohë, konkurrenca mes gjigantëve teknologjikë për supremacinë në fushën e inteligjencës artificiale vazhdon të intensifikohet. Investimet miliardëshe, zhvillimi i modeleve gjithnjë e më të fuqishme dhe tani edhe përpjekjet për t’i sabotuar apo kopjuar ato, tregojnë se AI është shndërruar në një nga fushat më strategjike të teknologjisë moderne.
Analistët paralajmërojnë se me rritjen e kapaciteteve të inteligjencës artificiale do të shtohen edhe përpjekjet për ta shfrytëzuar ose komprometuar atë, duke e bërë sigurinë kibernetike një element kyç në garën teknologjike globale.