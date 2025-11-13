Peter Due, shef i ri i UNMIK-ut në Kosovë

Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka emëruar Peter N. Due nga Danimarka si Përfaqësuesin e tij të ri Special dhe Shef të UNMIK-ut në Kosovë. Due pason Caroline Ziadeh nga Libani.
Peter Due sjell në këtë pozicion 30 vjet përvojë të gjerë në fushën e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. “Jam i nderuar për këtë detyrë dhe i përkushtuar për të mbështetur paqen dhe stabilitetin në Kosovë përmes UNMIK-ut,” ka thënë Due.
Që nga viti 2019, ai ka shërbyer si Drejtor për Azinë dhe Paqësorin në Departamentet e Çështjeve Politike dhe të Ndërtimit të Paqes dhe Operacioneve të Paqes. Më parë, ai ka qenë Drejtor për Azinë, Lindjen e Mesme, Evropën dhe Amerikën Latine në Departamentin e Operacioneve Paqeruajtëse (2015–2019).
Due ka pasur edhe përvoja të tjera të shumta në OKB, duke përfshirë shërbimin si Përfaqësues i Sekretarit të Përgjithshëm dhe Shef i Zyrës së Kombeve të Bashkuara në Beograd (2013–2015), si dhe Zyrtar i Çështjeve Politike me UNMIK-un në Prishtinë. Ai gjithashtu ka mbajtur pozicione të ndryshme në Nju Jork, duke përfshirë Shef Zyre/Asistent Special i Nënsekretarit të Përgjithshëm për Operacionet Paqeruajtëse (2009–2013) dhe Udhëheqës Ekipi për Afrikën Perëndimore dhe për Evropën dhe Amerikën Latine.
Përveç detyrave të tij me Kombet e Bashkuara, Due ka shërbyer edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Danimarkës, në Kopenhagë dhe në Eritrea.
Ai ka një diplomë Bachelor dhe Master në Filozofi, Politikë dhe Ekonomi nga Universiteti i Oksfordit, një diplomë M.A. në Marrëdhënie Ndërkombëtare nga Instituti i Studimeve Ndërkombëtare në Gjenevë, dhe një diplomë M.Sc. në Shkenca Sociale dhe Filozofi nga Universiteti i Kopenhagës. Përveç gjuhës amtare daneze, Due flet anglisht, frëngjisht dhe gjermanisht.