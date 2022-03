Pija më e shijshme për ftohjet dhe forcimin e mushkërive me karamele të zeza

Hidhni një lugë e gjysmë çaji sheqer në xhezve dhe aktivizoni shporetin në masën më të lartë, pastroni 5 karamelet e zeza dhe shtoni ato. Më pas hidhni një gotë të plotë qumësht dhe prisni që të vlojë.

E trazoni vetëm dy herë para se të vlojë dhe mos u shqetësoni, sepse me siguri nuk do të ngjitet në fund të xhezves. Nëse nuk i keni këto karamele, mund t’i zëvendësoni edhe me karamele bronkiale, por efekti është shumë më i mirë me bonbone të zeza.

Pije shumë e shëndetshme për mushkëritë dhe, përveç kësaj, është tepër e shijshme dhe e ëmbël. E pini sa është e ngrohtë, sepse është e vetmja mënyrë tepër efektive.