Pishina publike në Tirolin e Jugut të Italisë ofron orar të veçantë noti për gratë myslimane

Nisma synon të nxisë përfshirjen sociale dhe pjesëmarrjen në aktivitete sportive, por ka shkaktuar debat politik në Itali.
Një pishinë publike në komunën Salorno, në Tirolin e Jugut të Italisë, nga fundi i muajit korrik do të ofrojë një orar të veçantë noti një herë në javë, i rezervuar për gratë myslimane. Për këtë qëllim, pishina do të qëndrojë e hapur një orë më gjatë se zakonisht.
Sipas drejtuesve të pishinës, iniciativa synon t’u japë mundësi grave që, për arsye fetare ose kulturore, deri më tani kanë pasur vështirësi në frekuentimin e ambienteve publike të notit. Projekti është realizuar në bashkëpunim me shoqata dhe organizata lokale.
Gjatë këtij orari të posaçëm do të lejohet edhe përdorimi i burkinit, veshja e notit që mbulon pjesën më të madhe të trupit dhe që përdoret nga disa gra myslimane. Menaxhmenti i pishinës thekson se kjo nuk është forma e vetme e përdorimit të veçantë të objektit, pasi ambiente të ngjashme janë vënë më herët në dispozicion të grupeve të jogës dhe organizatave rinore lokale.
Nisma ka marrë mbështetjen e figurave publike dhe fetare në rajon. Teologu Don Paolo Renner deklaroi se toleranca nënkupton pranimin e njerëzve me mënyra të ndryshme jetese, ndërsa respekti shkon një hap më tej, duke marrë parasysh nevojat e tyre kur kjo është e mundur. Sipas tij, orari i ri i notit mund të kontribuojë në rritjen e pjesëmarrjes sociale dhe integrimit të grave që deri tani nuk kanë pasur mundësi të shfrytëzojnë këto hapësira.
Mbështetje ka shprehur edhe senatorja e Tirolit të Jugut, Julia Unterberger, e cila vlerësoi se iniciativa u mundëson grave të merren me sport, të socializohen dhe të përdorin hapësirat publike, të cilat përndryshe mund të mos i frekuentonin.
Megjithatë, vendimi ka hasur edhe në kritika. Parti të djathta si Lega dhe Die Freiheitlichen e kanë kundërshtuar masën, duke argumentuar se ajo krijon ndarje mes burrave dhe grave dhe dërgon sinjale të gabuara për integrimin.
Ekspertët kujtojnë se oraret e veçanta të notit për gratë nuk janë diçka e pazakontë në Evropë. Qytete si Mynihu dhe Vjena prej vitesh ofrojnë sesione të dedikuara për gratë, të cilat shfrytëzohen nga grupe të ndryshme të komunitetit, përfshirë edhe gratë myslimane. /islamgjakova
Pishina publike në Tirolin e Jugut të Italisë ofron orar të veçantë noti për gratë myslimane
Nisma synon të nxisë përfshirjen sociale dhe pjesëmarrjen në aktivitete sportive, por ka shkaktuar debat politik në Itali.