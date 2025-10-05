Plagoset një person në Prishtinë

Një plagosje me armë zjarri është regjistruar pasditen e së shtunës në rrugën “Mark Sopi” në Prishtinë.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, dy persona, në rrethana ende të panjohura, kanë plagosur një person tjetër.
Viktima është dërguar për trajtim mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), ndërsa të dyshuarit ndodhen në arrati.
Ndërkaq, në vendin e ngjarjes, njësitë policore kanë gjetur dhe sekuestruar dy gëzhoja dhe një fishek.
