Po rikthehet vetura legjendare

Pas rimishërimit të suksesshëm të ikonave të Renault, Citroen ka vendosur për të njëjtën recetë – 2CV i ri po vjen.

Pikërisht kështu, Citroen do të rimishëroj veturën më të njohur të të gjitha kohërave. Jo, nuk po i referohemi ikonës DS, por 2CV. Mos llogarisni në një model të ndërgjegjshëm për modën si Pluriel, për shembull, por një veturë që është dukshëm më afër (në qëllim) me origjinalin.

Në këtë mijëvjeçar, 2CV five bëhet një mjet pune, por me një automjet elektrik. Do të jetë një automobil interesant në qytet me pamje retro, por edhe shumë e përballueshme. Thuhet se mund të konkurrojë me makinat më të lira në treg, si Dacia Spring dhe modelet e ardhshme kineze, për sa i përket çmimit.

Projekti është ende në fillimet e tij, por spekulohet se do të përdorë platformën e Citroen e-C3 të prezantuar së fundmi. Stellantis duket se është befasuar nga interesimi për modelin retro të Renault, 5EV të ri, kështu që zhvillimi mund të përshpejtohet pikërisht në kohën e 80-vjetorit të modelit. Përkthyer, në vitin 2028 2CV i rimishëruar do të dilte në rrugë.

Këtë mundësi e ka raportuar edhe autocar britanik, i cili pretendon se një burim i lartë nga Citroen ka konfirmuar se projekti është duke u zbatuar, megjithëse është ende në fazat e para.

Raporti thotë gjithashtu se Citroen mori masa pasi pa rivalin Renault të shënonte një rezultat perfekt me “pesëshen” e re. Në të njëjtën kohë, produkti i ri i Renault rezultoi të ishte më i suksesshëm në treg sesa e-C3, i cili gjithashtu mbeti mbrapa në zgjedhjen e Veturës Evropiane të Vitit.

Kujtojmë se nga viti 1948 deri në vitin 1990 janë prodhuar mbi 3.8 milionë kopje të modelit 2CV. Ndërsa markat e tjera kanë prezantuar një sërë modelesh retro në të kaluarën, 2CV i vogël ka mbetur në hije. Është turp, sepse kjo modele e veçantë ka një nga ndjekësit më besnikë dhe më të shumtë.