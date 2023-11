Policia kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e një personi

Policia e Kosovës kërkon ndihmë nga qytetarët për identifikimin dhe arrestimin e personit që shihet në fotografi.

“Njësiti i hetimeve të stacionit policor Qendra në Prishtinë, me autorizim nga prokuroria kompetente, kërkon ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, të cilat do të ndihmonin në identifikimin dhe arrestimin e personit që shihet në fotografi. I dyshuari kërkohet për përfshirje në një rast, Lëndim trupor , që ka ndodhur me datën 06.06.2023, në rrugën Tirana në Prishtinë”, thuhet në njoftim.