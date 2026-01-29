Porsche emëron dizajnerin e McLaren si zëvendësues të Mauer

Porsche ka konfirmuar një ndryshim të madh në krye të renditjes së dizajnit, me Tobias Sühlmann të emëruar si kreu i ri i dizajnit nga 1 shkurti.
46-vjeçari pason Michael Mauer, i cili po largohet pas më shumë se 21 vitesh në këtë rol – një periudhë që përfshin prezantimin e Macan, Panamera, 918 Spyder dhe Taycan dhe gjithashtu përfshin evolucionin e dizajnit të Boxster, Cayman, 911 dhe Cayenne.
Lëvizja, e njoftuar sot, shënon një ndryshim brezash nën drejtimin e CEO-s së ri të Porsche, Michael Leiters – i cili më parë ka punuar me Sühlmann në McLaren.
Mauer, 63 vjeç, iu bashkua Porsche në vitin 2004 si vetëm shefi i katërt i dizajnit në historinë e kompanisë, duke ndjekur gjurmët e Ferdinand Alexander Porsche, Anatol Lapine dhe Harm Lagaay.
Ai më parë ka mbajtur role në Mercedes-Benz, General Motors, Saab dhe Smart.
Vitet e tij të para në Porsche u përcaktuan nga përmirësimet e modeleve ekzistuese dhe prezantimet e modeleve të reja, duke përfshirë Mk1 Cayenne të rishikuar, limuzinën Panamera në vitin 2009 dhe supermakinën 918 Spyder.
Filozofia e tij se “një Porsche duhet t’u bëjë thirrje të gjitha shqisave” u bë një shenjë dalluese e markës.
Kohët e fundit, Mauer është vlerësuar për përkthimin e elementëve klasikë të stilit të Porsche në makinat e saj elektrike, veçanërisht Taycan, ndërsa drejtoi dizajnin e 911 përmes përmirësimit të tij të 997 dhe gjeneratave 991 dhe 992.
“Michael Mauer formësoi një epokë në Porsche. Puna e tij ka formësuar stilin e markës Porsche dhe do të mbetet e dukshme në të ardhmen”, tha Leiters, i cili punoi ngushtë me Mauer gjatë zhvillimit të Panamera.
Mauer do të mbështesë Sühlmann gjatë një periudhe tranzicioni. Në një deklaratë, ai tha: “Dizajni i përjetshëm ka nevojë për të dyja: qëndrueshmëri dhe impulse të reja. Duke pasur parasysh riorganizimin strategjik të Porsche, tani është një kohë e mirë për të sjellë perspektiva të reja”.
Sühlmann vjen nga McLaren, ku shërbeu si drejtor dizajni që nga shtatori i vitit 2023.
Gjatë qëndrimit të tij të shkurtër atje, ai mbikëqyri zhvillimin përfundimtar të dizajnit dhe fazat e lançimit të disa modeleve, duke përfshirë 750S dhe Artura Spider.
Ai gjithashtu drejtoi dizajnin e avancuar për gjeneratën e ardhshme të supermakinave hibride dhe elektrike të prodhuesit britanik të supermakinave.
Sühlmann, i cili studioi në të njëjtën shkollë dizajni Pforzheim si Mauer, ka punuar në një numër prodhuesish makinash.
Ai filloi në Volkswagen në vitin 2005, u transferua në Bugatti, shërbeu si drejtues i dizajnit të jashtëm në Aston Martin, pati një periudhë në McLaren dhe më pas luajti një rol në formësimin e Bentley Batur, përpara se të kthehej në McLaren.