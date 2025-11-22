Porsche zbuloi Cayenne elektrik

Porsche zbulojë Cayenne elektrik përmes një premiere digjitale botërore më 19 nëntor 2025 në orën 15:00.
SUV-i tërësisht elektrik do të bëjë debutimin e tij fizik në Festivalin Icons of Porsche në Dubai më 22 dhe 23 nëntor.
Cayenne Electric është SUV-i i dytë tërësisht elektrik i Porsche-s dhe plotëson variantet ekzistuese me motor djegieje dhe variantet hibride plug-in.
Cayenne origjinale u lansua në vitin 2002 si modeli i parë SUV i prodhuesit të automjeteve.
I ndërtuar mbi arkitekturën më të fundit të automjeteve elektrike të Porsche-s, modeli i ri përmban specifikime të performancës, aftësi karikimi dhe sisteme lidhjeje digjitale.
Automjeti është projektuar për dinamikë drejtimi në rrugë dhe aftësi jashtë rrugës.
Premiera digjitale do të transmetohet në Porsche Newsroom, YouTube dhe LinkedIn, me shikim sipas kërkesës në dispozicion më pas.
Festivali Icons of Porsche i vitit të kaluar në Dubai tërhoqi afërsisht 28,000 vizitorë.