Preshi, perimja e thjeshtë që fsheh vlera të mëdha ushqyese për shëndetin

Shpesh i nënvlerësuar dhe i përdorur vetëm si përbërës shtesë në gatime, preshi është në fakt një nga perimet më të shëndetshme të stinës së ftohtë. Ai i përket familjes së qepës dhe hudhrës, por ka një shije më të butë dhe më delikate, duke e bërë ideal për supa, tava dhe gatime tradicionale shqiptare.
Preshi është i pasur me fibra, të cilat ndihmojnë tretjen dhe kontribuojnë në shëndetin e zorrëve. Një porcion preshi përmban pak kalori, por jep ndjesi ngopjeje, ndaj është shumë i përshtatshëm për ata që kujdesen për peshën. Gjithashtu, ai përmban vitaminë A, e rëndësishme për shikimin dhe shëndetin e lëkurës, si dhe vitaminë C, e cila forcon sistemin imunitar dhe ndihmon trupin të luftojë infeksionet.
Një tjetër vlerë e rëndësishme ushqyese e preshit janë antioksidantët, veçanërisht flavonoidet, që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ dhe proceset inflamatore. Preshi është gjithashtu burim i mirë i vitaminës K, thelbësore për shëndetin e kockave dhe koagulimin normal të gjakut, si dhe përmban minerale si hekuri, kaliumi dhe magnezi, që kontribuojnë në funksionimin e mirë të muskujve dhe zemrës.
Falë përmbajtjes së lartë të kaliumit, preshi ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut, ndërsa përbërësit sulfurikë që ka të përbashkët me hudhrën dhe qepën njihen për efektet e tyre mbrojtëse për zemrën. I konsumuar rregullisht, preshi mund të ndihmojë në uljen e kolesterolit të keq dhe përmirësimin e shëndetit kardiovaskular.