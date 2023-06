Prezantohet edicioni i ridizajnuar i modelit më të vogël Range Rover

Evoque i rifreskuar sjell me vete ndryshime të vogla në trup, rrota të reja të dizajnuara dhe një kabinë të ridizajnuar në të cilën ekrani i ri 11,4 inç i sistemit multimedial është në qendër të vëmendjes.

Nga JLR (Jaguar Land Rover) dolën fotot e para të modelit Evoque pak të ridizajnuar të gjeneratës së dytë, i cili u prezantua katër vite më parë dhe është hyrja në botën e Range Rover, dhe me ridizajnimin erdhi një grilë radiatori e dizenjuar ndryshe me dritat LED adaptive, në të cilat është vendosur një zgjidhje e re grafike. Evoque i rifreskuar gjithashtu sjell me vete rrota alumini 21 inç të projektuar rishtazi, dhe klientëve u ofrohen tani tre ngjyra të reja të trupit (Tribeca Blue, Corinthian Bronze dhe Arroios Grey).

Me një qasje minimaliste gjatë dizajnimit të kabinës, risitë përfshijnë një ekran të ri dhe pak të lakuar 11,4 inç përmes të cilit kontrollohet sistemi multimedial Piwi Pro 2, dhe ekrani i vendosur me zgjuarsi duket se noton mbi tastierën qendrore dhe është “fajtori” për mungesën e disa butonave fizikë për menaxhimin e funksioneve të ndryshme.

Përveç lidhjes me valë me aplikacionet Apple CarPlay dhe Android Auto, ekziston edhe një shfaqje 3D e situatës rreth veturës e ofruar nga kamerat më moderne. “Pastrimi i ajrit të kabinës Sistemi Plus” kujdeset për cilësinë e ajrit në kabinë, për të cilën JLR pretendon se është ndër zgjidhjet më të avancuara sot.

Blerësit në Evropë do të mund të zgjedhin midis katër paketave të pajisjeve (S, Dynamic SE, Dynamic HSE dhe Autobiography), për modelin bazë ju duhet të vendosni mënjanë 49,800 euro dhe fillon oferta e motorëve me benzinë dhe naftë për Range Roverin më të vogël me një turbo benzinë 1.5-litërshe me tre cilindra, e cila, me një sistem hibrid të butë, ka 160 kuaj/fuqi.

Në krye të gamës është modeli PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) me 309 kuaj/fuqi. Motorët bazë turbo-benzine dhe turbo-naftë kombinohen me lëvizje me rrota të përparme, dhe pjesa tjetër e gamës vjen me lëvizje përmes të dy boshteve.