Problem me drejtimin, preken miliona modele Volkswagen dhe Audi

Rreth 2.86 milionë automjete Volkswagen dhe Audi në mbarë botën mund të kenë një problem me sistemin e drejtimit, sipas Autoritetit Federal të Transportit Motorik të Gjermanisë (KBA).
Problemi lidhet me një vidë që siguron mekanizmin e drejtimit.
Në kushte të caktuara, korrozioni mund të shkaktojë thyerjen e saj dhe, në rastin më të rëndë, humbjen e kontrollit të drejtimit, duke rritur rrezikun e aksidenteve.
Modelet e prekura përfshijnë Audi Q3, si dhe Volkswagen Golf, Tiguan, Touran dhe Caddy.
Audi ka nisur një tërheqje paraprake dhe ka njoftuar se riparimi do të kryhet falas dhe mund të zgjasë deri në një orë.
Sipas të dhënave, potencialisht preken rreth 2.16 milionë automjete Volkswagen dhe më shumë se 696 mijë automjete Audi në mbarë botën.
KBA e ka çështjen ende “nën hetim”, ndërsa vlerësimi përfundimtar pritet të përcaktojë masat e mëtejshme.