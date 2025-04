Problemet me driver-at e kartave grafike Nvidia nuk kanë të sosur

Shumica e tyre u detyruan të kthehen tek versioni 566.36 i driver-ave që daton prej Dhjetorit 2024, përpara se RTX 50-Series të debutonin. Ata që kanë blerë kartat grafike të fundit të Nvidia nuk mund të kalojë në versione më të vjetra të driver-ave sepse nuk janë të mbështetura.

Driver-at e Nvidia kanë qenë një lëmsh i vërtetë katër muajt e fundit. E gjitha filloi kur Nvidia lançoi driver-at për kartat grafike RTX 50-Series në Janar duke sjellë probleme si ekrane të zeza, dështim të lojërave dhe probleme të përgjithshme me stabilitetin për kartat grafike të reja dhe ato ekzistuese.

Së fundi një përditësim tjetër erdhi për të zgjedhur akoma më shumë probleme me driver-at. Pronarët e kartave grafike Nvidia kanë vuajtur prej disa muajsh me probleme të shumta raportuar në Reddit dhe forumet e mbështetjes së Nvidia.

Shumica e tyre u detyruan të kthehen tek versioni 566.36 i driver-ave që daton prej Dhjetorit 2024, përpara se RTX 50-Series të debutonin. Ata që kanë blerë kartat grafike të fundit të Nvidia nuk mund të kalojë në versione më të vjetra të driver-ave sepse nuk janë të mbështetura.

Versioni më i fundit 576.15 adreson problemet me frekuencat e RTX 50-Series. Është një përditësim i rekomanduar për përdoruesit e kartave grafike në fjalë sidomos për ata që përdorin kompjuterët shumë në Sleep Mode. Gjithashtu adreson probelemet me performancën e dobët apo dështimet e lojërave. Aktualisht janë 15 probleme të hapura me driver-in 576.02 që ka shpresa të rregullohen në debutimin e radhës. /