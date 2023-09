Procesori i ardhshëm më i fuqishëm i Intel do të jetë 9 përqind më i shpejtë se paraardhësi

Frekuenca bazë është 3.2Ghz dhe turbo prej 6.0Ghz, që përbën një rritje me 200Mhz krahasuar me Core i9-13900K por aq sa Core i9-13900KS.

Testimet më të fundit të performancës së gjeneratës së ardhshme të procesorëve Intel Core i9-14900K janë publikuar online dhe tregojnë një rritje të performancës krahasuar me 13900K.

Core i9-14900K do të jetë çipi më i shpejtë i gjeneratës së 14-të të procesorëve Intel dhe ka specifika të ngjashme me paraardhësin.

Ndryshimi i vetëm pritet të jetë frekuenca më e lartë dhe limitet më të larta të konsumit të energjisë duke i hapur rrugë më shumë performance.

Core i9-14900K do të ketë 24 bërthama dhe 32 threads në një konfigurim 8P+16E. Procesori ka 36MB Smart Cache dhe TDP bazë prej 125W por që mund të shkojë deri në 253W.

Në testimin e CPU-Z procesori shënon 978 pikë me një bërthamë dhe 18,117 pikë me të gjitha bërthama duke u vendosur përpara të gjithë procesorëve aktualisht në treg.

Core i9-13900K shënon 899 pikë me një bërthamë dhe 16996 pikë me të gjitha bërthama. Ndërkaq rivali Ryzen 9 7950X shënon 789 pikë me një bërthamë dhe 15822 pikë me të gjitha bërthamat në CPU-Z.

Edhe pse 14900K mund të përfundojë si procesori më i shpejtë në botë konsumator, në të njëjtën kohë do të jetë i uritur për energjisë dhe ta bëjë më të vështirë menaxhimin e temperaturave.