Protesta pro-qeveritare në Teheran kundër SHBA-Izrael

Qindra qytetarë pro-qeveritarë janë mbledhur në rrugët kryesore të kryeqytetit iranian, Teheran, për të protestuar kundër luftës SHBA-Izrael ndaj vendit të tyre, e cila ka hyrë në ditën e 25-të.
Sipas raportimeve të agjencisë Mehr, protestuesit u mblodhën në rrugën më të gjatë të qytetit, Valiasr, ku valëvitën flamuj dhe brohoritën slogane patriotike në mbështetje të qeverisë, pavarësisht reshjeve të dendura dhe kërcënimeve për bombardime të reja.
Një numër i madh qytetarësh qëndruan gjithashtu gjatë orëve të para të mëngjesit në sheshin Enghelab (Sheshi i Revolucionit), ku u shfaqën imazhe të liderit aktual suprem, Mojtaba Khamenei, si dhe të paraardhësve të tij.
Skena të ngjashme u raportuan edhe në qytete të tjera, përfshirë Karaj, në perëndim të Teheranit, Ilam pranë kufirit me Irakun, si dhe në Sari, një qytet verior pranë Detit Kaspik. /mesazhi