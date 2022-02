Pse befas mjekët na thonë të hamë avokado dhe banane

Ushqimet e pasura me kalium mund të mbrojnë njerëzit nga sëmundjet e zemrës, thonë shkencëtarët nga Universiteti i Alabama në SHBA .

Ushqimet e pasura me kalium përfshijnë avokado, banane, spinaq, salmon dhe patatet e ëmbla. Sipas hulumtimeve, ushqimet e pasura me kalium janë të lidhura me mbrojtjen kundër sëmundjeve të zemrës.

Hulumtimi i ri mund të hapë rrugën për terapi të reja me suplemente dietike. Trajtime që mund të mbrojnë trupin nga akumulimi i yndyrës në arterie.

Shkencëtarët kryen eksperimente në minj për të gjetur lidhjen midis ushqimeve të pasura me kalium dhe shëndetit të zemrës. Ata u dhanë minjve sasi të ndryshme kaliumi në dietën e tyre. Më pas ata ekzaminuan gjendjen e arterieve të tyre. Konkretisht, ata kërkuan ndonjë grumbullim ose jo nga akumulimet e yndyrës.

Sa kalium nga avokadot, bananet dhe ushqimet e tjera janë të mirë për zemrën

Minjtë u ndanë në tre grupe. Të parëve iu dha një sasi kaliumi e barabartë me 0.3% të peshës së tyre. Në të dytin dhe të tretën përqindja përkatëse ishte përkatësisht 0.7% dhe 2.1%.

Minjtë që ushqeheshin me një dietë me pak kalium u zbuluan se kishin më shumë depozita yndyre në arteriet e tyre. Kjo njihet si kalcifikim vaskular.Nga ana tjetër, minjtë në dietë me kalium të lartë treguan shumë më pak kalcifikim vaskular. Kjo do të ndihmonte në reduktimin e qarkullimit të gjakut rreth trupit dhe do të ndihmonte në furnizimin me oksigjen në organet vitale.

Sipas Sistemit Kombëtar të Shëndetit Britanik, të rriturit duhet të marrin 3500 mg kalium në ditë. Por ju duhet vëmendje dhe konsultim me mjekun tuaj! Kaliumi i tepërt mund të shkaktojë dhimbje stomaku, diarre, të përziera dhe sëmundje të veshkave.

Ata që janë në rrezik për më shumë se një dietë me përmbajtje të lartë kaliumi janë të moshuarit. Kjo për shkak se veshkat e tyre janë më pak efektive në reduktimin e kaliumit nga gjaku.