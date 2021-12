Pse duhet ta përfshini supën në dietën tuaj

Supat ushqyese dhe të shëndetshme janë një nga pjatat e preferuara gjatë stinës së dimrit. Përtej kësaj, përbërësit që zgjedhim dhe mënyra se si i gatuajmë përcaktojnë vlerën e tyre kalorike dhe të përgjithshme ushqyese.

Karakteristika e tyre kryesore është përmbajtja e lartë e ujit, e cila mund të jetë deri në 60 deri në 70 përqind. Në fakt, studimet përkatëse tregojnë se konsumimi i një supe me perime si vakt i parë rrit ndjenjën e ngopjes dhe na bën të hamë 20% më pak pas vaktit.

Perimet na furnizojnë me vitamina

Shumica e supave përmbajnë shumë perime dhe për këtë arsye ofrojnë shumë fibra, të cilat janë thelbësore për funksionimin e duhur të traktit tonë gastrointestinal. Në të njëjtën kohë, ato furnizojnë trupin me shumë vitamina të tretshme në ujë, si vitamina C , vitamina të kompleksit B, minerale, elementë gjurmë dhe shumë antioksidantë.

Proteina me vlerë të lartë biologjike

Me përjashtim të supave me perime, llojet e tjera (supat e mishit, supat e pulës, supat e peshkut, me kërpudha) përmbajnë proteina me vlerë të lartë biologjike, e cila është thelbësore për funksionimin e duhur të organizmit dhe reduktimin e oreksit tonë për ushqim.