Pse është mirë të kesh rezervuarin e mbushur së paku përgjysmë gjatë dimrit

Mbajtja e rezervuarit të karburantit gjysmë të mbushur mund të parandalojë ngrirjen e sistemit të karburantit të veturës suaj.

Në kushte të ftohta, kondensimi mund të ndodhë kur avulli i ujit bie në kontakt me një sipërfaqe më të ngrohtë. Kjo mund të ndodhë në rezervuarin ose linjat tuaja të karburantit, sepse çdo hapësirë që nuk është e mbushur me karburant do të përmbytet me ajër që përmban avujt e ujit.

Me dimër gjithnjë e më të butë, gjasat e ngrirjes së benzinës ose naftës është minimale, por kondensimi i ujit i mbetur në linjat boshe të karburantit mund të ngrijë lehtësisht dhe të parandalojë që karburanti të arrijë motorin tuaj.

Rreziku është më i lartë te veturat e vjetra që kanë depozita metalike të karburantit ku kondensimi ndodh më lehtë dhe më shpejt.

Mbajtja e rezervuarit të karburantit të paktën gjysmën e mbushur duhet të jetë e mjaftueshme për të mbushur mjaftueshëm linjat e karburantit dhe për të parandaluar krijimin e kondensimit dhe ngrirjen.

Është gjithashtu një ide e mirë të kontrolloni dy herë nivelin e antifrizit të veturës suaj përpara se të hipni pas timonit dhe ta mbushni nëse është e nevojshme. Lëngu parandalon ngrirjen e sistemit të ftohjes së motorit kur temperatura bie.