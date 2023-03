Pse kemi sjellje të çuditshme kur jemi të uritur?

Uria na vë pothuajse të gjithëve në humor të keq edhe pse disa prej nesh mund ta fshehin atë më mirë se të tjerët. Megjithatë, fëmijët më të vegjël nuk janë në gjendje.

Pse bëhesh i çuditshëm kur je i uritur?

Kur ktheheni në shtëpi pas një dite të gjatë në punë, nuk jeni thjesht të rraskapitur. Ju jeni shpesh edhe nervoz. Megjithatë, kjo siklet nuk është gjithmonë e lidhur me ndonjë gjë që ka ndodhur në mjedisin tuaj të punës. Ndiheni të çuditshëm sepse nuk keni ngrënë asnjë pickim për disa orë.

Të qëndrosh për një kohë të gjatë pa ngrënë ka një efekt të qartë në trurin tuaj. Në fakt, truri juaj heton vazhdimisht energjinë dhe rezervat ushqyese të trupit tuaj. Kur zbulon se nivelet janë të ulëta, ai aktivizon ndjesinë thelbësore fiziologjike të urisë.

Është gjithashtu e zakonshme që të shfaqet një fenomen tjetër. Kjo është pamundësia për të rregulluar gjendjet tuaja emocionale kur ndiheni vërtet të uritur. Energjia juaj është e ulët kështu që ju përjetoni gjendje të tilla si nervozizmi dhe frustrimi më intensivisht. Kjo mund të çojë në gjendje të tilla si zemërimi. Në të vërtetë, kur jeni jashtëzakonisht të uritur, e keni të vështirë të kontrolloni negativitetin tuaj.

Një studim i kryer nga Universiteti i Guelph (Kanada) analizoi marrëdhënien midis urisë dhe humorit. Shpjegimi i këtij fenomeni qëndron në rënien e niveleve të glukozës. Kur nivelet e këtij burimi bazë të energjisë për trurin reduktohen, shfaqet siklet emocional.

Prandaj, hipoglikemia është një faktor vendimtar në shfaqjen e stresit fiziologjik dhe psikologjik . Ky është një realitet që prek njerëzit dhe kafshët njësoj. Ndryshimi i emocioneve gjithashtu drejton sjelljen drejt dezinhibimit dhe madje agresivitetit më të madh, diçka që lehtëson instinktin e gjuetisë në botën e kafshëve.

Të gjithë kemi qenë dëshmitarë të diskutimeve, përplasjeve dhe mosmarrëveshjeve në mjediset tona të punës. Kur dita e punës është vërtet e gjatë dhe koha jonë e të ngrënit vonohet, klima emocionale mund të jetë jashtëzakonisht e pafavorshme.

Uria, ankthi dhe dëshira për ushqime të pashëndetshme

Është e rëndësishme të mbani mend se, megjithëse truri juaj zë vetëm dy për qind të peshës suaj totale, ai është një organ vërtet kërkues. Në fakt, ai përdor 30 për qind të energjisë tuaj. Kur kaloni disa orë pa i dhënë trurit tuaj një furnizim të mjaftueshëm me energji, stresi, shqetësimi dhe ankthi shfaqen. Për më tepër, ankthi ka nevojë për një furnizim të shpejtë dhe intensiv të ushqimeve që gjenerojnë doza të larta dopamine. Kjo ofrohet menjëherë nga ushqimi i padëshiruar.

Kjo është arsyeja pse nuk ka asgjë më të këndshme për të lehtësuar një humor të keq sa një pica, një qese me patatina ose një hamburger. Megjithatë, këto ushqime të pasura me yndyrna të ngopura kanë një vlerë vërtet të ulët energjetike dhe gjithashtu krijojnë varësi. Në fakt, brenda pak orësh, truri juaj do t’ju tregojë se jeni përsëri i uritur.

Kur ndiheni të uritur, ju pushton mendjen dhe nuk mund të përqendroheni në asgjë tjetër. Kjo sepse është një instinkt parësor, një nga më themelorët në qenien njerëzore. Në fund të fundit, mbijetesa jonë varet nga kjo.