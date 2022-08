Pse nuk është e zgjuar të mbash këmbët në këtë formë gjatë vozitjes?

Mbajtja e këmbëve në kroskot nga një pasagjer në një veturë nuk është e ndaluar nga asnjë rregullore.

Por para se ta bëni këtë, është më mirë të mendoni disa herë.

Gjegjësisht, nuk ka asnjë rregull që e ndalon një pasagjer të ngasë me këmbët ose këmbët të mbështetura në kroskot.

Po ashtu, edhe policia në njoftimet e saj nuk i referohet rregulloreve ligjore për këtë lloj sjelljeje, por përpiqet të arrijë në sensin e shëndoshë të njerëzve që veprojnë kështu.

Në këtë kuptim, është më mirë të fillojmë me një video të asaj që ndodh kur vetura jonë përplaset me një veturë tjetër, jo domosdoshmërisht me shpejtësi të lartë, dhe këmbët tona përjetojnë kontakt të ngushtë me hapjen e airbag-it të përparmë (duke supozuar se po zbatoni ligjet e trafikut dhe po duke vendosur rripin e sigurimit).

Nëse ajo që ndodhi me këmbën e manekinit në videon e mësipërme nuk e bindi askënd që të përmbahej nga vendosja e këmbëve në pult, ja një video edhe më drastike – edhe pse ende me manekine provë.