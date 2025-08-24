Pse trangujt janë ushqim ideal në ditë të nxehta?

Nuk ka të bëjë vetëm me ujin dhe freskinë. Trangujt ndihmojnë në tretje, mbrojnë zemrën, mbështesin shëndetin e lëkurës dhe kockave dhe gjithashtu mund të kontribuojnë në humbjen e peshës.
Ja përfitimet më të njohura të konsumit të rregullt të tyre.
Hidratim i thellë dhe zëvendësim i lëngjeve
Me pothuajse 96 përqind ujë, trangujt janë një shtesë e shkëlqyer për hidratim, veçanërisht gjatë sporteve ose në ditët e nxehta kur trupi humbet lëngje shtesë, raporton Index.hr.
Tretje më e mirë dhe e rregullt
Fibra me përmbajtje të lartë uji lehtëson lëvizjet e zorrëve dhe studimet kanë lidhur konsumin e rregullt të trangujve me një rrezik të reduktuar të kapsllëkut dhe mbështetje për florën e shëndetshme të zorrëve.
Ato kontribuojnë në humbjen e peshës
Ato kanë pak kalori dhe, falë ujit dhe fibrave që përmbajnë, ndihmojnë me ndjesinë e ngopjes, duke i bërë ato një mundësi të shkëlqyer për njerëzit që duan të zvogëlojnë marrjen e kalorive.
Ato nxisin shëndetin e zemrës dhe rregullimin e presionit të gjakut
Ato janë të pasura me kalium, i cili balancon natriumin, dhe flavonoidet në to ndihmojnë në qetësimin e proceseve inflamatore dhe uljen e kolesterolit, gjë që rezulton në mbrojtjen e enëve të gjakut dhe zemrës.