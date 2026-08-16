Qendra e AI-së e Amazonit mund të bëhet ndotësi më i madh individual në SHBA

Amazon Web Services po planifikon ndërtimin e një prej qendrave më të mëdha të të dhënave për inteligjencën artificiale në SHBA, por projekti po ngre shqetësime të mëdha për ndikimin e tij në mjedis.
Për shkak të kërkesave të jashtëzakonshme për energji, termocentrali që do ta furnizojë këtë qendër mund të emetojë deri në 33 milionë tonë dioksid karboni në vit.
Amazon ka konfirmuar investimin në një termocentral të ri me gaz në qarkun Pecos të Teksasit, i cili do të furnizojë me energji një qendër të madhe të të dhënave të kompanisë për zhvillimin dhe përdorimin e inteligjencës artificiale.
Termocentrali pritet të ketë kapacitet deri në 7.65 gigavat dhe të përbëhet nga 35 turbina. Sipas vlerësimeve, këto turbina mund të emetojnë rreth 33 milionë tonë CO₂ në vit. Nëse këto parashikime realizohen, objekti do të bëhej burimi më i madh individual i emetimeve të dioksidit të karbonit në Shtetet e Bashkuara.
Përmasat e emetimeve janë veçanërisht të mëdha: 33 milionë tonë CO₂ në vit janë të krahasueshme me emetimet vjetore të vendeve të tëra si Zvicra, Irlanda ose Bullgaria.
Projekti vjen në një kohë kur kompanitë më të mëdha teknologjike po investojnë miliarda dollarë për zgjerimin e infrastrukturës së nevojshme për inteligjencën artificiale. Modelet e avancuara të AI dhe qendrat e të dhënave që i mbështesin ato kërkojnë sasi gjithnjë e më të mëdha energjie, duke rritur presionin mbi rrjetet elektrike dhe burimet energjetike.
Megjithatë, zgjerimi i infrastrukturës së Amazonit krijon një kontrast me zotimin e kompanisë për të arritur emetime neto zero të karbonit deri në vitin 2040.
“Bota sot duket ndryshe nga koha kur bashkëthemeluam zotimin tonë për klimën”, deklaroi zëdhënësja e Amazonit, Margaret Callahan, për New York Times.
Shqetësimet për ndikimin mjedisor të kompanisë nuk lidhen vetëm me projektin në Teksas. Amazon ka regjistruar rritje të ndjeshme të emetimeve të përgjithshme, ndërsa konsumi i energjisë elektrike në nivel të kompanisë u rrit me 34 për qind gjatë vitit 2025.
Rritja e kërkesës për energji lidhet kryesisht me zgjerimin e qendrave të të dhënave dhe investimet e kompanive teknologjike në inteligjencën artificiale. Kjo ka hapur një debat më të gjerë në SHBA dhe Evropë për koston mjedisore të zhvillimit të AI-së dhe mënyrën se si mund të sigurohet energjia për këto infrastruktura pa rritur ndjeshëm emetimet e gazeve serrë.
Në rastin e Amazonit, projekti në Teksas ilustron dilemën me të cilën përballen kompanitë e mëdha të teknologjisë: kërkesa për kapacitete të reja të AI-së po rritet me shpejtësi, ndërsa objektivat për uljen e emetimeve kërkojnë një kalim gjithnjë e më të madh drejt burimeve të pastra të energjisë.