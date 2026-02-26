Qeveria e Gazës: Kufizimet izraelite kërcënojnë operacionet e “World Central Kitchen”

Qeveria në Gaza ka paralajmëruar se kufizimet e vendosura nga Izraeli po i vënë në rrezik pezullimi operacionet e organizatës jofitimprurëse me seli në SHBA “World Central Kitchen” (WCK), duke paralajmëruar se kriza humanitare në enklavë mund të thellohet më tej, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Zyra e Medias së Qeverisë së Gazës tha se kanë dalë raporte që tregojnë se “World Central Kitchen” mund të ndalojë aktivitetet e saj në Gaza në ditët në vijim, duke shtuar se situata duket se rrjedh nga “pengesa serioze të vendosura nga Izraeli në terren”.
Ajo tha se kufizimet janë bërë të dukshme përmes një uljeje të numrit të kamionëve të ndihmës që lejohen të hyjnë çdo ditë me furnizime ushqimore, duke rënë nga 25 në pesë. Zyrtarët thanë se ulja ka dobësuar ndjeshëm kapacitetin operacional të organizatës dhe kërcënon vazhdimësinë e shërbimeve ushqimore në të cilat mbështeten mijëra njerëz çdo ditë.
Zyra tha se është identifikuar presion për të blerë lëndë të para nga brenda Izraelit në vend që të mbështeteshin në dërgesat e dërguara më parë nga Egjipti. Ky ndryshim, tha ajo, ndryshon natyrën e zinxhirit të furnizimit humanitar, rrit kostot dhe krijon pengesa shtesë për ruajtjen e operacioneve të ndihmës sipas mekanizmave ekzistues.
Duke u bërë thirrje gazetarëve dhe organizatave mediatike që ta trajtojnë çështjen me përgjegjësi profesionale, deklarata kërkoi mbulim që pasqyron dimensionin humanitar në një mënyrë të ekuilibruar “pa ekzagjerim ose panik publik” ndërsa thekson se shkaku rrënjësor i një krize të mundshme qëndron në kufizimet në hyrjen e ndihmës.
Ajo paralajmëroi se kufizimet e vazhdueshme në shpërndarjet humanitare mund ta shtyjnë Rripin e Gazës në një krizë më të thellë dhe theksoi se përgjegjësia për parandalimin e një rezultati të tillë i takon Izraelit, duke e akuzuar atë për “kufizimin e ndihmës humanitare në shkelje të dispozitave të ligjit ndërkombëtar humanitar dhe detyrimeve të tij ndaj civilëve”.
– Nevojë urgjente për akses të sigurt humanitar
“World Central Kitchen” ka thënë më parë se ofron afërsisht 1 milion vakte falas çdo ditë në Gaza mes kushteve të rënda humanitare dhe mungesave të përhapura të ushqimit.
Në një deklaratë të hënën, organizata tha se do të vazhdojë operacionet e shpërndarjes së ushqimit për sa kohë që furnizimet e nevojshme ushqimore mund të sigurohen dhe se po punon në mënyrë konstruktive me të gjitha palët përkatëse për të zgjidhur sfidat e zinxhirit të furnizimit.
Ajo paralajmëroi se operacionet nuk mund të vazhdojnë pafundësisht pa një rrjedhë të rregullt dhe të qëndrueshme të ndihmës, duke theksuar nevojën urgjente për akses të sigurt dhe të vazhdueshëm humanitar për të shpërndarë furnizime ushqimore nga Egjipti në Gaza.
Organizata jofitimprurëse shtoi se disa nga anëtarët e stafit të saj janë vrarë gjatë sulmeve izraelite në Gaza dhe vuri në dukje se është detyruar të pezullojë operacionet disa herë, pasi Izraeli pengoi hyrjen e kamionëve që transportonin ndihma ushqimore.