Qumështi i gjirit mbron nga tumoret

Gjidhënia nuk është vetëm burim ushqimi, por edhe mbrojtje për fëmijën dhe nënën. Madje, nënën e mbron edhe nga tumori i gjirit, pasi qumështi krijon një mburojë kundër kancerit të gjirit, duke fuqizuar dhe aktivizuar mbrojtjen dhe benefitet imunitare edhe për bebin.
Prej kohësh po studiohet cili është mekanizmi dhe si ndodh, dhe kërkuesit kanë arritur në konkluzionin që çelësi i mbrojtjes së dyfishtë janë qelizat T. Këto të fundit janë rruaza të bardha që zakonisht kanë si detyrë të eliminojnë qelizat e infektuara ose tumorale, por kanë ndikim të madh edhe në prodhimin e qumështit.
Njëkohësisht, këto qeliza T është zbuluar se kanë rol në ndërtimin e sistemit imunitar të porsalindurit, mbrojtjen imunitare dhe krijimin e një mikrobiote intestinale të shëndetshme.
Kërkimet për të kuptuar mekanizmin vijojnë, por vihet theksi tek benefitet e panumërta të gjidhënies, që përmirëson shëndetin si të porsalindurit, ashtu edhe të nënës, madje duke e mbrojtur specifikisht edhe nga një patologji e rëndë siç është kanceri i gjirit, por edhe nga një sërë benefitesh të tjera afatgjata, mbi të gjitha forcimi i sistemit imunitar të bebit.