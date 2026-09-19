A funksionojnë vërtet flasterët për puçrra? Ja çfarë thotë shkenca

Mund të ndihmojnë te puçrrat sipërfaqësore, por jo çdo lloj akneje reagon njësoj ndaj tyre
Jeni para raftit të produkteve për kujdesin e lëkurës dhe po kërkoni diçka që ndihmon kundër puçrrave. Përreth ka shumë alternativa: flasterë transparentë, në ngjyrën e lëkurës apo forma dekorative si yje, flutura dhe zemra.
Shumë prej tyre premtojnë se do ta “thajnë” puçrrën brenda natës, ndërsa në rrjetet sociale qarkullojnë video të shumta ku flasteri hiqet dhe lëkura duket më e qetë.
Por, a funksionojnë vërtet këta flasterë dhe çfarë bëjnë në të vërtetë në lëkurë?
Puçrrat dhe aknet nuk janë e njëjta gjë
Dermatologët kujtojnë se një puçërr e vetme nuk është e njëjtë me aknet.
Puçrra formohet kur folikuli bllokohet nga yndyra, qelizat e vdekura të lëkurës dhe bakteret, duke shkaktuar inflamacion, skuqje dhe shpesh një majë të bardhë ose me qelb.
Aknet, ndërkaq, janë gjendje kronike e lëkurës që përsëritet dhe mund të përfshijë pika të zeza, komedone të mbyllura dhe lezione inflamatore.
Çfarë janë flasterët për puçrra dhe si funksionojnë?
Edhe pse duken si një trend i ri i rrjeteve sociale, teknologjia e tyre bazohet në veshjet hidrokoloide, të zhvilluara prej dekadash për kujdesin ndaj plagëve dhe më pas të përshtatura edhe për aknet.
Flasteri përbëhet nga material hidrokoloid që, në kontakt me lagështinë, formon një lloj xheli.
Kur vendoset mbi një puçërr me majë të dukshme të bardhë ose të verdhë, ai mund të thithë qelb, sebum dhe lëngje nga sipërfaqja. Për këtë arsye, pas disa orësh flasteri shpesh bëhet i bardhë ose i turbullt.
Shtresa e jashtme gjithashtu e mbron zonën nga prekja, shtrydhja dhe papastërtitë, duke ulur rrezikun e irritimit të mëtejshëm.
Disa produkte përmbajnë edhe përbërës aktivë, si acid salicilik, niacinamid, vaj të pemës së çajit apo benzoil peroksid, transmeton Telegrafi.
Çfarë thotë shkenca?
Studimet që merren drejtpërdrejt me flasterët kundër puçrrave janë ende relativisht të kufizuara dhe shpesh përfshijnë numër të vogël pjesëmarrësish.
Megjithatë, disa rezultate të hershme sugjerojnë se mund të kenë efekt të dobishëm.
Një studim me 41 persona tregoi përmirësim të pamjes së një puçrre tashmë të formuar dhe të zbrazur brenda 24 orësh.
Një tjetër studim me 37 pjesëmarrës, gjatë 10 ditëve, raportoi se pas dy ditësh puçrrat e mbuluara me flaster ishin rreth 35 për qind më të vogla dhe 44 për qind më pak të inflamuara se ato pa trajtim.
Në fund të periudhës, lezionet e trajtuara kishin gjithashtu më pak gjasa të linin njolla të errëta pas inflamacionit.
Flasterët duket se funksionojnë më mirë te puçrrat që kanë tashmë një majë të bardhë ose të verdhë, sepse përmbajtja ndodhet pranë sipërfaqes së lëkurës.
Zakonisht vendosen mbi lëkurë të pastër dhe të thatë dhe mbahen për rreth gjashtë deri në tetë orë ose gjatë natës.
Kur nuk funksionojnë?
Flasterët nuk janë zgjidhje universale.
Ata nuk funksionojnë mirë te aknet e thella cistike apo te puçrrat e dhimbshme nën lëkurë, sepse materiali hidrokoloid nuk mund të depërtojë deri te inflamacioni i thellë.
Te disa persona, ngjitësi apo përbërësit aktivë mund të shkaktojnë skuqje, kruarje ose irritim.
Personat që kanë tendencë për hiperpigmentim pas inflamacionit duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm, sepse irritimi shtesë mund t’i bëjë njollat më të dukshme dhe më të qëndrueshme.
Nëse puçrrat janë të thella, të dhimbshme, lënë shenja ose nuk përmirësohen pas disa javësh, është më mirë të kërkohet këshilla e mjekut apo dermatologut.
Flasterët mund të jenë ndihmës të dobishëm për puçrrat sipërfaqësore, por nuk zëvendësojnë trajtimin e akneve të vazhdueshme apo më të rënda.