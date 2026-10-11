Çfarë nuk duhet të mungojë në kuzhinë gjatë vjeshtës?

Vjeshta sjell ndryshime edhe në mënyrën se si ushqehemi. Temperaturat më të ulëta shtojnë dëshirën për ushqime të ngrohta, ndërsa pemët dhe perimet e stinës ofrojnë më shumë mundësi për përgatitjen e vakteve të përditshme.
Nga mëngjesi te darka, çfarë duhet të keni në shtëpi?
Vezë, qumësht, djathë, kos dhe bukë të freskët për mëngjes. Mish pule apo viçi, patate, oriz dhe makarona për një drekë të shijshme. Ndërsa për darkë, një supë me perime, sallatë e freskët apo një gatim i shpejtë në furrë mund të jenë zgjedhja e duhur.
Mos harroni as pemët dhe perimet e vjeshtës! Mollët, dardhat, rrushi, kungulli, brokoli dhe lakra janë ndër produktet që ia vlen t’i shtoni në listën e blerjeve.
Më shumë produkte në shportë, më pak shpenzime
Një vizitë në market mund të jetë mundësi e mirë për të furnizuar kuzhinën për gjithë javën, sidomos kur shfrytëzoni ofertat dhe zbritjet për produktet që konsumoni më shpesh.
Kontrolloni ofertat javore, përgatitni listën e blerjeve dhe zgjidhni produktet që ju nevojiten, nga ushqimet e freskëta deri te artikujt bazë të kuzhinës.
Këtë vjeshtë, mbusheni shportën me produktet e preferuara dhe shfrytëzoni ofertat në market për të kursyer në blerjet e përditshme.