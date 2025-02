Renault Rafale PHEV me ndërrues të ri me 15 shpejtësi

Divizioni i ri i motorëve dhe ndërruesit i krijuar nga Renault dhe Geely u quajt thjesht Kali. Një risi interesante vjen nga katalogu i tyre teknologjik.

Është një nga ndërruesit automatik më të sofistikuar me konsum rekord të ulët, të cilin do ta shohim vetëm në Renault Rafale të re.

Një gjë normale në veturat e pasagjerëve, duke përfshirë SUV-të, furgonët dhe kamionët, janë ndërruesit automatik me shtatë ose tetë shpejtësi. Disa marka “shkonin” deri në nëntë dhe dhjetë shpejtësi.

Ford është një nga markat konvencionale që ofron një ndërrues automatik me dhjetë shpejtësi. Megjithatë, në Horse ata kanë shkuar një hap më tej dhe kanë filluar të prodhojnë një ndërrues automatik me numrin më të madh të shpejtësive që do të shihni në një veturë pasagjerësh – pothuajse aq sa kamionët.

Ndërruesit i parë automatik në botë me 15 shpejtësi ka një emër, një mbiemër dhe gjithashtu dihet se në cilin model do të debutojë në treg.

Renault dhe Geely janë pas gjithçkaje, dhe më pak i rëndësishëm është kodi nën të cilin fshihet ndërruesi i ri i shpejtësive – DB49. Më e rëndësishmja, do të debutojë në Renault Rafale PHEV.

Ky ndërrues automatik është projektuar nga inxhinierë nga dy divizionet, spanjoll dhe portugez, dhe është specifik për hibridet plug-in.

Teknikisht, ai nuk ka një tufë, një komponent mekanik që është zëvendësuar nga një njësi elektronike moderne që është përgjegjëse për këtë funksion dhe zhvendosje me 15 shpejtësi, si dhe reduktimin e konsumit të energjisë së baterisë.

Sistemi i ndërruesit përmban dy motorë elektrikë, njëri prej tyre me një fuqi maksimale prej 35 kË – që është e barabartë me 47 kuaj-fuqi, dhe mundëson një shumëllojshmëri të gjerë në mënyra të ndryshme drejtimi.

Inxhinierët kanë arritur një peshë rekord prej vetëm 99 kilogramësh për ndërruesin që shërben si lidhje midis motorit 1.2-litërsh turbo benzinë ​​me tre cilindra prej 150 kuaj-fuqi dhe dy motorëve elektrikë, duke e shtuar fuqinë maksimale totale në 300 “kuaj”.

Rafale më i fuqishëm ka lëvizje me katër rrota dhe bateri litium-jon, me një distancë maksimale elektrike prej 97 kilometrash. Por ndërruesi me 15 shpejtësi në një veturë jo vetëm që ndihmon për të shtrydhur 300 kuaj fuqi, por gjithashtu ofron efikasitet kryesor në klasë, pasi është në gjendje të përshkojë deri në 25 kilometra me vetëm një litër benzinë.