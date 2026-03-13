Sa filxhanë kafeje na mbrojnë nga stresi?

Një studim i ri sugjeron se konsumimi i moderuar i kafesë mund të ndihmojë në mbrojtjen e organizmit nga efektet e stresit, për shkak të përbërësve bioaktivë dhe antioksidantëve që përmban kafeja.
Sipas kërkimeve, 1 deri në 3 filxhanë kafeje në ditë duket se janë sasia që lidhet me përfitime për shëndetin dhe me një reagim më të mirë të trupit ndaj stresit. Kafeja përmban substanca që mund të ndikojnë në mënyrën se si trupi përballon inflamacionin dhe stresin oksidativ.
Konsumi i moderuar i kafesë lidhet me ulje të inflamacionit dhe stresit oksidativ, dy faktorë që lidhen me shumë sëmundje.
Përfitimet vërehen kryesisht në konsum të rregullt dhe të moderuar, jo në sasi shumë të mëdha.
Sasitë më të mëdha nuk duket se japin përfitime shtesë dhe mund të shkaktojnë nervozizëm, ankth ose probleme me gjumin.
Ekspertët theksojnë se kafeja nuk është “mbrojtje magjike” kundër stresit. Një stil jetese i shëndetshëm (gjumi i mirë, aktiviteti fizik dhe dieta e balancuar) mbetet faktori më i rëndësishëm për menaxhimin e stresit.