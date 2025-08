Sa pritet të kushtojë iPhone i palosshëm?

Kompania multinacionale financiare JP Morgan beson se iPhone Fold do të jetë një projekt i suksesshëm.

Një hulumtim që ka bërë kompania përmes klientëve të saj është parë nga MacRumors, dhe në të thuhet se iPhone Fold do të prezantohet në shtator të vitit 2026 gjatë ngjarjes ku do të zbulohet linja e iPhone 18.

Shtëpia e investimeve thotë se, me gjithë debutimin e parë të iPhone ultra të hollë (quajtur iPhone 17 Air), seria e ardhshme iPhone 17 nuk do të “entuziazmojë” blerësit. Për pasojë, vëmendja e konsumatorëve do të kthehet shpejt drejt linjës së vitit 2026, për të cilën JPMorgan thotë se do të përfshijë iPhone e parë me ekran të palosshëm, i quajtur iPhone Fold.

Raporti për klientët e JPMorganit thotë se ky pajisje do të shitet me çmim 1999 dollarë dhe shitjet do të arrijnë dhjetëra miliona njësi deri në vitin 2027.

Sipas analistëve të JPMorgan, nuk pritet që iPhone me ekran të palosshëm të marrë vrull para vitit 2028, por atëherë pritet të shiten 45 milionë njësi. Duke marrë parasysh se thuhet se çmimi i materialeve për prodhimin e pajisjes është 759 dollarë, Apple mund të jetë në një pozicion të mirë për të arritur fitime të mëdha nëse iPhone Fold rezulton i suksesshëm, transmeton PhoneArena.

Apple dëshiron të rrisë tërheqjen e telefonave të palosshëm duke zgjidhur disa nga problemet kryesore që i largojnë konsumatorët nga blerja e këtyre pajisjeve — faktori i parë është çmimi, ndërsa i dyti është prirja për të shfaqur linja në ekran në vendin ku telefoni paloset.

Sipas raporteve, Apple do të bëjë një telefon të palosshëm me ekran pa gërvishtje të dukshme, ose të paktën me një gërvishtje që nuk do të jetë lehtë e dallueshme.

Pritet që ekrani i brendshëm të ketë diagonale 7.8 inç, dhe për hinge do të përdorë teknologjinë “Liquid Metal”. Ekrani i jashtëm pritet të jetë 5.5 inç.

Gjithashtu, iPhone Fold do të ketë një trup të hollë dhe kornizë prej titani, dhe pritet që Touch ID të kthehet pas një periudhe të gjatë, duke zëvendësuar Face ID.