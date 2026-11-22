Samsung po përgatit një gjeneratë të re laptopësh që do të përdorin sistemin operativ Android në vend të Windows-it. Informacionet e para konkrete për këto pajisje janë zbuluar në versionin testues të softuerit One UI 9.5 të kompanisë.
Sipas informacioneve të zbuluara nga portali Android Authority, Samsung po zhvillon të paktën dy modele me emrin e brendshëm Origin.
Në kodin e softuerit janë gjetur shenjat “origin14wifi” dhe “origin16wifi”, të cilat sugjerojnë se bëhet fjalë për laptopë me ekrane 14 dhe 16 inç.
Pajisjet lidhen me numrat e modeleve XE940XSA dhe XE960XSA. Të dhënat e zbuluara sugjerojnë se të dy modelet do të përdorin procesorin Qualcomm Snapdragon X Elite, konkretisht versionin X1E-80-100 me 12 bërthama.
Ndryshe nga laptopët Galaxy Book të Samsungut, të cilët përdorin Windows, pajisjet e reja pritet të funksionojnë me Android 17 dhe ndërfaqen One UI 9.5, të përshtatur për ekranet më të mëdha, tastierën dhe tastierën me prekje (touchpad).
Pjesët e zbuluara të kodit tregojnë gjithashtu se Samsung po përgatit një ndërfaqe të veçantë për laptopët, me shiritin e vet të detyrave, cilësimet e ekranit dhe funksionet për punë me disa dritare njëkohësisht.
Ndër veçoritë e mundshme përfshihen Circle to Search, funksionet e inteligjencës artificiale, ndriçimi automatik i tastierës dhe mbështetja për touchpad me reagime haptike.
Samsung planifikon gjithashtu një integrim më të thellë me ekosistemin Galaxy. Softueri përmban referenca për funksione që do të mundësojnë përdorimin e aplikacioneve të telefonit, menaxhimin e pajisjeve të lidhura dhe kryerjen e telefonatave përmes laptopit.
Sipas informacioneve aktuale, të dy modelet fillimisht mund të ofrojnë vetëm lidhje Wi-Fi, ndërsa ende nuk ka konfirmim për versionet që do të mbështesin rrjetin mobil. Disa detaje në kod sugjerojnë gjithashtu mundësinë që modeli më i madh të ketë ekran me prekje.
Këta laptopë mund të jenë pjesë e gjeneratës së re të kompjuterëve me Android, të cilën Google po e zhvillon si alternativë ndaj pajisjeve ekzistuese Chromebook.
Për Samsungun, kjo do të nënkuptonte mundësinë për t’u ofruar përdoruesve një përvojë më të afërt me telefonat dhe tabletët Galaxy, por në formatin tradicional të laptopit.
Samsung ende nuk i ka prezantuar zyrtarisht laptopët Origin. As çmimet dhe as data e prezantimit nuk janë bërë të ditura.
Meqenëse One UI 9.5 pritet të dalë në fillim të vitit 2027, ekziston mundësia që edhe pajisjet e reja të prezantohen në një periudhë të ngjashme.