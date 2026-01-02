Samsung po përgatit “baterinë e ëndrrave”

Samsung, sipas mediave të huaja të teknologjisë, po punon në një teknologji të re të baterive që mund të çojë drejt krijimit të baterive me kapacitet shumë të madh për telefonat inteligjentë. Këto bateri mund të zgjasin shumë më gjatë mes ngarkimeve sesa bateritë aktuale.
Kompanitë raportohet se po testojnë bateri me një anode silicium-karboni, një material që mund të ruajë më shumë energji krahasuar me bateritë standarde litium-jon. Në teori, kjo teknologji mund të sjellë bateri me kapacitet deri në rreth 20 mijë mAh, që do të rritte ndjeshëm kohëzgjatjen e telefonit midis një ngarkimi dhe tjetrit.
Megjithatë, edhe pse rezultatet e testimeve duken premtuese, teknologjia ende nuk është gati për përdorim masiv, pasi Samsung vazhdon të përballet me sfida teknike – veçanërisht për stabilitetin afatgjatë dhe sigurinë e baterive.
Për këtë arsye, modelet e para që pritet të dalin në treg (p.sh. Galaxy S26 Ultra) nuk do të kenë një përmirësim të madh të kapacitetit të baterisë. Sipas raporteve, ato mund të kenë vetëm një rritje modestë, rreth 5200 mAh – pak më shumë se modelet aktuale.
Megjithatë, zhvillimi i kësaj teknologjie sinjalizon se në vitet e ardhshme, telefonat inteligjentë mund të ofrojnë autonomi shumë më të madhe pa pasur nevojë për ngarkime të shpeshta.