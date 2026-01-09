Samsung prezanton laptopët e serisë Galaxy Book6 me procesorët më të fundit 18A të Intel

Samsung solli në CES serinë e saj më të fundit të laptopëve Galaxy Book6 – ata fuqizohen nga procesorët Intel Core Ultra Series 3, të parët në nyjen Intel 18A (kjo është një nyje e klasës 1.8nm).
Procesorët e rinj, së bashku me një sistem ftohjeje shumë të përmirësuar, ndihmojnë laptopët e vitit 2026 të funksionojnë më gjatë dhe më ftohtë.
Në seri ka tre modele: standard, Pro dhe Ultra. Ultra është i disponueshëm vetëm në madhësinë 16”, ndërsa dy të tjerët ofrojnë një zgjedhje midis ekraneve 14” dhe 16”.
Samsung Galaxy Book6 Pro dhe Galaxy Book6 Ultra kanë ekrane me prekje Dynamic AMOLED 2X. Ato mund të rregullojnë shkallën e tyre të kuadrove midis 30Hz dhe 120Hz për t’iu përshtatur përmbajtjes (animacion, video, lojëra).
Gorilla Glass me DXC kombinon rezistencën ndaj rënies dhe gërvishtjeve me veshje anti-reflektuese – reflektimet sipërfaqësore zvogëlohen deri në 75%.
Ekrani mbart një certifikim True Bright 1300 dhe True Black 0.0005 nit. Për përmbajtjen SDR, do të merrni deri në 500 nit, ndërsa shkëlqimi maksimal për HDR është deri në 1,000 nit.
Seria Intel Core Ultra 3 ka deri në 16 bërthama (bërthama P dhe E) që premtojnë performancë CPU deri në 60% më të lartë se gjenerata e mëparshme. Kjo kombinohet me një NPU 50 TOPS.
Samsung Galaxy Book6 Ultra mund të konfigurohet me një Core Ultra X9, Procesor i serisë 9, X7 ose 7. Ndërsa kanë GPU Intel Arc me kapacitet të lartë (70% më të shpejtë se gjenerata e mëparshme), mund të merrni edhe një GPU Nvidia – një GeForce RTX 5060 ose 5070 me 8GB GDDR7.
Modeli iGPU vjen me 32GB RAM LPDDR5X, ndërsa modelet me një GPU Nvidia ofrojnë tre opsione: 16GB, 32GB dhe 64GB. Për ruajtje, ka një SSD PCIe 512GB/1TB/2TB dhe një vend zgjerimi bosh.
Galaxy Book6 Pro vjen me një procesor Intel Core Ultra X7, 7 ose 5 dhe 16/32GB RAM LPDDR5X. SSD PCIe i parainstaluar është 256GB/512GB/1TB. Modeli 16” ofron gjithashtu një vend zgjerimi bosh.
Samsung Galaxy Book6 është një model më bazik me një LCD IPS (350 nit), i disponueshëm në madhësi 14” dhe 16”. Mund ta konfiguroni me një procesor Core Ultra 7 ose 5 (një gjeneratë më e vjetër) dhe 16 GB ose 32 GB RAM LPDDR5X.
Opsionet e ruajtjes janë një SSD PCIe me kapacitet 256GB/512GB/1TB dhe hapësira zgjerimi për të dyja madhësitë (vini re se modeli 14” mund të mbajë vetëm një SSD të vogël 2230).
Modelet Pro dhe Ultra premtojnë deri në 30 orë riprodhim video me një karikim të vetëm – 5 orë më shumë se paraardhësit e tyre. Gjithashtu, Ultra mbështet karikimin e shpejtë dhe mund të arrijë 63% në 30 minuta.
Në më shumë detaje, Galaxy Book6 Ultra ka një bateri 80.20Wh me karikim 100W – 140W, nëse zgjidhni një model me një GPU Nvidia. Pro ka një bateri 67.18Wh për modelin 14” dhe 78.07Wh për atë 16”. Të dy mbështesin karikimin 65W (nëpërmjet USB-C). Modeli standard ka një bateri më të vogël 61.20Wh me karikim 45W.
Samsung i projektoi këto të jenë të holla dhe të lehta – Pro më shumë se dy të tjerat. Pro 14” mat 11.6 mm i trashë dhe peshon 1.24 kg, ndërsa modeli 16” është 11.9 mm dhe 1.59 kg.
Ultra është 15.4 mm i trashë dhe peshon 1.79 kg (ose 1.89 kg nëse ka një GPU Nvidia brenda). Modeli standard është përkatësisht 14.9 mm/1.48 kg dhe 14.9 mm/1.75 kg për modelet 14” dhe 16”. Vini re se ekziston një ekran me prekje opsional, i cili shton trashësi (16.8 mm) dhe peshë (1.85 kg).
Silikoni i ri 18A Intel në laptopët Pro dhe Ultra është i shoqëruar me një sistem ftohjeje të përpunuar dhe efikas. Të dy kanë dhoma avulli (ai në Ultra është më i madh) me fletë të bashkangjitura – këto fletë përmirësojnë efikasitetin e ftohjes me 35% krahasuar me gjeneratën e mëparshme të Galaxy Book.
Gjithashtu, ventilatori i riprojektuar ka një grilë hyrëse më të madhe për të përmirësuar rrjedhën e ajrit. Sistemi i ri i ftohjes ul temperaturën dhe gjithashtu zvogëlon zhurmën.
Galaxy Book6 Ultra dallohet me një sistem audio i avancuar me 6 altoparlantë – 2 altoparlantë të shpejtë lart dhe katër altoparlantë të shpejtë që anulojnë forcën.
Kjo do të thotë që altoparlantët e shpejtë janë të vendosur në çifte, shpinë më shpinë, për të anuluar dridhjet dhe për të zvogëluar shtrembërimin. Sigurisht, mbështetet Dolby Atmos.
Modeli 16” Pro ka një sistem të ngjashëm, megjithëse vetëm me dy altoparlantë të shpejtë (modeli 14” ka një sistem audio më bazik me 2 altoparlantë).
Për lidhje, modelet Pro dhe Ultra kanë dy porta Thunderbolt 4, një USB-A, një portë HDMI 2.1 (8K@60fps dhe 5K@120fps), plus një prizë kombinuese kufjesh/mikrofoni. Ekziston edhe një lexues kartash SD. Lidhshmëria pa tel menaxhohet nga Wi-Fi 7 (802.11be 2×2) dhe Bluetooth 5.4.
Modeli i zakonshëm Galaxy Book6 ka dy porta USB-C, dy USB-A, një portë HDMI, prizë kufjesh/mikrofoni dhe madje edhe një portë Ethernet. Vendi i kartës është për standardin më të vogël microSD. Nuk ka Wi-Fi 7, por laptopi mbështet Wi-Fi 6E (ax 2×2) dhe Bluetooth 5.4.
Samsung do të lançojë serinë Galaxy Book6 në tregje të caktuara më vonë këtë muaj dhe informacioni mbi çmimet do të zbulohet në atë kohë. Do të ketë modele Enterprise Edition të disponueshme në tregje të caktuara duke filluar nga prilli.