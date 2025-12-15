Serbia pezullon hetimet kundër ish-policit Arbnor Spahiu

Prokuroria e Lartë Publike në Suboticë të Serbisë i ka pezulluar hetimet kundër ish-pjesëtarit të Njësisë Speciale të Policisë së Kosovës, Arbnor Spahiu. Ai ishte arrestuar me pretendime për “vrasje të rëndë”.
Zyra e Prokurorit ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se urdhri për pezullim të hetimeve është lëshuar më 21 nëntor, në mungesë të dëshmive.
Spahiu ishte arrestuar nga autoritetet serbe më 7 qershor në pikën kufitare mes Hungarisë dhe Serbisë, derisa ai dhe familja e tij kanë qenë duke u kthyer me autobus nga Austria në Kosovë.
Ai ka qëndruar më shumë se pesë muaj në qendër ndalimi në Serbi.
Avokati i tij Arianit Koci ka konfirmuar së voni për Radion Evropa e Lirë se ai është liruar më 21 nëntor dhe është kthyer në Kosovë.
“Spahiu është mbajtur pa nevojë kaq gjatë, sepse siç kam thënë në fillim, nuk ka dëshmi për një akuzë të tillë, sepse ai nuk ka qenë pjesë e Policisë së Kosovës atë kohë”, ka thënë avokati.
Policia ka konfirmuar se Spahiu nuk ka qenë pjesëtar i saj në kohën e sulmit në Banjskë në shtator të vitit 2023.
Në sulmin terrorist në Banjskë më 24 shtator të vitit 2023 u vra rreshteri policor Afrim Bunjaku. Në sulm u vranë edhe tre nga grupi terrorist.