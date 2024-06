Serbia është eliminuar nga Kampionati Evropian.

Me vetëm dy pikë në tre ndeshje, Serbia është e fundit në Grupin C.

Sonte kombëtatja e Serbisë barazoi 0-0 me Danimarkën, derisa me rezultat të njëjtë u mbyll edhe ndeshja tjetër e Grupit C, mes Anglisë dhe Sllovenisë.

Pas ndeshjeve të sotme, Anglia është lidere e grupit me pesë pikë, Danimarka e dyta me tre pikë renditet e dyta, ndërsa Sllovenia me pilë të njëjta renditet e treta./