Shfaqet problemi i parë për iPhone e ri

iPhone-i i ri është në treg vetëm disa ditë, por tashmë po vijnë raportimet e para për probleme.
Duket se pjesa e pasme e iPhone-ve të rinj në disa ngjyra gërvishtet shumë lehtë, ndërsa rrjetet sociale janë plot me komente dhe video lidhur me këtë. Në TikTok po qarkullojnë shumë video nga përdorues që tregojnë gërvishtjet në pjesën e pasme të pajisjes.
Për këtë problem ka folur edhe gazetari i Bloomberg, Mark Gurman. Në një video në TikTok ai theksoi se përdoruesit kanë vënë re gërvishtje në pjesën e pasme të iPhone-ve të rinj me ngjyrë të zezë dhe të kaltër të errët.
Ai shtoi se këto nuanca janë më të prirura për gërvishtje krahasuar me modelet e tjera, si ato me ngjyrë të artë, të kaltër dhe të bardhë tek modelet Air, si dhe ngjyrën portokalli tek modelet 17 Pro dhe 17 Pro Max.
Por, përveç gërvishtjeve, Gurman theksoi edhe një problem tjetër – karrikuesi pa tel MagSafe herë pas here lë shenja në pjesën e pasme të modeleve më të errëta të iPhone, sidomos nëse pajisjet karikohen për një kohë më të gjatë.
Problemi është më i dukshëm sepse Apple këtë vit ka kaluar në përdorimin e një karikuesi alumini për modelet Pro dhe Pro Max, pasi më parë përdorte titan, përfundoi Gurman në videon e tij.
A mund të dëmtojë problemi shitjet e telefonave të rinj?
Analistët nga Wall Street, me të cilët ka biseduar portali MarketWatch, nuk duken të shqetësuar për këtë, as për ndikimin e mundshëm në biznesin e Apple.
“Prezantimet e reja të iPhone-ve shpesh shoqërohen me probleme të reja. Edhe ndryshimet më të vogla në dizajn dhe materiale marrin shumë vëmendje për shkak të rëndësisë së madhe të produktit që shitet në miliona njësi çdo muaj”, tha Gil Luria, drejtor në D.A. Davidson.