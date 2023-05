Shitet në ankand Porsche GT3 RS e kitaristit legjendar Eddie Van Halen

Kitaristi legjendar i rock-ut, kompozitori dhe pionieri i “hair metal”, Eddie Van Halen ishte gjithashtu një adhurues i madh i makinave. Pra një adhurues aq i madh sa që teksti i këngës “Panama” të vitit 1983 nuk ka të bëjë me vendin e Amerikës Qendrore, por një Opel Kadett që i përket këngëtarit kryesor të Van Halen, David Lee Roth.

Në një intervistë me revistën Road and Track në vitin 2016, Eddie foli për kënaqësinë e tij të vozitjes së shpejtë në një pistë garash, duke përmendur veçanërisht ‘lodrën’ e tij më të re, një Porsche 991 911 GT3 RS të vitit 2016.

Ai e kishte në pronësi makinën deri në korrik 2020, duke e shitur atë me mbi 24,000 kilometra (15,188 milje) në odometër, raporton Drive.

Nën pronësinë e tij, Van Halen shfaqi targat e Kalifornisë “5150B”, një referencë për albumin 5150 të Van Halen të vitit 1986.

Me pak më shumë se 26,000 kilometra (16,000 milje) të kaluara, GT3 u ofrua përsëri për shitje nga Mecum Auctions në SHBA këtë fundjavë dhe është shitur për 258,500 dollarë.

Ndërsa kjo është ende një shifër e lartë, është në të vërtetë e njëjta pikë çmimi që do të kishit për një 991 GT3 RS pa origjinën e famshme, kështu që mund të thuhet se ishte paksa e volitshme!

Porsche, me bojën GT Silver mbi të zezë, përmban panele të personalizuara të goditjes të stampuara me logon e Van Halen ‘VH’ dhe është ende e lidhur me iPhone të Eddie Van Halen përmes sistemit të informacionit argëtues Porsche PCM.

Dokumentet e dhëna me makinën përfshijnë gjithashtu të gjitha të dhënat origjinale të pronësisë së Eddie.