Shitjet e gjigantit të çipave Nvidia rriten me 56% në nxitje për bumin e Inteligjencës Artificiale

Gjiganti i çipave Nvidia ka vendosur një rekord të ri shitjesh, një shenjë se kërkesa për Inteligjencë Artificiale mbetet e fortë.
Nvidia, kompania më e vlefshme në botë, të mërkurën raportoi të ardhura prej 46.74 miliardë dollarësh për tre muajt që përfunduan në korrik, një rritje prej 56 përqind nga viti në vit, shkruajnë mediat e huaja.
Fitimi për tremujorin ishte 26.42 miliardë dollarë, një rritje vjetore prej 59 përqind.
Raporti i fundit i të ardhurave të Nvidia ishte pritur me shumë interes pasi gjiganti i teknologjisë shihet gjerësisht si një barometër i bumit të IA-së, i cili e ka ngritur tregun e aksioneve të SHBA-së nga niveli më i lartë në nivelin më të lartë.
CEO i Nvidia-së, Jensen Huang, tha se prodhimi i Blackwell Ultra, platforma më e fundit e Nvidia-së duke përdorur çipat e saj më të përparuar, po rritej “me shpejtësi të plotë” dhe kërkesa për produktet e kompanisë ishte “e jashtëzakonshme”.
“Gara e IA-së ka filluar dhe Blackwell është platforma në qendër të saj”, tha Jensen.