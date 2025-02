Shitjet rekord të modeleve M të BMW, më i shituri është modeli elektrik

M është bërë një pjesë kyçe e biznesit të BMW në 2024, duke zënë 9.4 përqind të të gjitha automjeteve BMW të shitura në 12 muajt e fundit.

Për herë të parë në historinë e tij, M tejkaloi 200,000 njësi të dorëzuara një vit më parë, duke arritur në 202,530 vetura të shitura dhe e kaloi këtë shifër në 2024 me 206,582 regjistrime, një rritje prej 2 për qind krahasuar me vitin e kaluar.

Edhe pse disa mund të jenë të befasuar apo edhe të zhgënjyer, modeli më i njohur gjatë asaj periudhe të suksesshme ishte vetura elektrike.

Modeli M më i shitur ishte i4 M50 tërësisht elektrik, një coupe me katër dyer me 537 kuaj-fuqi, i cili arrin 100 km/h në vetëm 3.7 sekonda.

Lajmi i mirë për fansat e guximshëm të M është se modelet origjinale M me motorë me djegie të brendshme kanë parë një rritje të madhe, duke siguruar vendin e tyre në linjë.

BMW dallon modelet M si M340i, X7 M60i dhe i4 M50 nga modelet me performancë të lartë si M2, M3 dhe M5.

Shitjet e modelit M2, i cili kohët e fundit u rrit nga 453 në 473 kuaj-fuqi, u rritën me 64 për qind, ndërsa M3 Touring pa një rritje prej 57 për qind.

Shitjet totale të modeleve me performancë të lartë u rritën me 8 për qind, në 66,805 njësi, krahasuar me një rritje të përgjithshme prej 4 për qind për modelet M.

Këto shifra pritet të rriten më tej gjatë vitit 2025, kur M5 dhe M5 Touring të reja hibride të mbërrijnë në autosallone.

Edhe XM, një SUV që shumë fansa të M nuk e pëlqejnë, ka pasur një vit të mirë sipas BMW. Shitjet e SUV hibrid plug-in u rritën me 16 për qind gjatë vitit 2024.

Megjithatë, duke pasur parasysh që modeli nuk doli në shitje deri në tremujorin e dytë të 2023, ka mundësi që këto të dhëna të mos jenë plotësisht përfaqësuese.

Vitin e kaluar, në vitin e parë të plotë të shitjeve në SHBA, shitjet e XM ranë 14.7 për qind, me vetëm 1,974 njësi të shitura pavarësisht zbritjeve të mëdha.