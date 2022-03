Shkaqet e mbipeshës dhe këshillat parandaluese

Mbipesha (obeziteti) është një çrregullim kronik që përfshin sasi të tepërt të yndyrës trupore, e cila nuk është vetëm një shqetësim estetik, por gjithashtu përfshin probleme shëndetësore si sëmundjet e zemrës, diabeti, presioni i lartë i gjakut, artriti i rëndë dhe madje edhe disa lloje kanceri.

Mbipesha është një krizë e shëndetit publik në mbarë botën ku një e treta e të gjithë popullsisë së botës vuan prej saj.

Shkaqet:

– Zgjedhjet e stilit të jetesës si dieta jo e shëndetshme, plot me ushqime të shpejta dhe të ngarkuara me pije me kalori të lartë, kontribuojnë në shtimin e peshës.

– Ka sëmundje dhe medikamente të ndryshme që çojnë në shtim në peshë p.sh. Sindroma Prader-Willi, sindroma Cushing, gratë që vuajnë nga PCOD gjithashtu priren të shtojnë peshë.

– Disa medikamente gjithashtu kontribuojnë në faktorin e obezitetit, të cilët përfshijnë ilaçet kundër depresionit, ilaçet kundër konvulsioneve, ilaçet për diabetin, steroidet dhe beta-bllokuesit.

Këshilla parandaluese:

– Ushtrimi ditor për të paktën 30 minuta në ditë për të gjitha ditët e javës është thelbësor. Ecja, çiklizmi, noti, stërvitjet kardio në ambiente të mbyllura, stërvitja e forcës janë të gjitha të dobishme për të përmirësuar aftësinë e muskujve kardiorespiratorë dhe skeletore.

– Modifikimet dietike janë thelbësore për të mbajtur një peshë të shëndetshme dhe për të nxitur humbjen e peshës. Rritni marrjen e perimeve, frutave, drithërave dhe proteinave pa yndyrë. Shmangni karbohidratet e thjeshta që gjenden në sheqer, lëngje frutash, pije të ftohta, patate të skuqura, bukë të bardhë, makarona, patatina, ëmbëlsira, biskota dhe ushqime të përpunuara.

– Përmirësoni marrjen e ujit, përdorni një pjatë më të vogël, hani ngadalë, mos hani ndërsa shikoni televizor, kontrolli i porcioneve janë të gjitha të dobishme. Shmangni ngrënien e shpeshtë jashtë, preferoni ushqime të gatuara në shtëpi për shumicën e kohës.