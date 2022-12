​Shkencëtarët kanë zbuluar se pse ne ftohemi më shpesh në dimër

Është sezoni i të ftohtit dhe gripit, por mikrobet janë të pranishme gjatë gjithë vitit, përfshirë verën, kështu që shpesh pyesim veten pse sëmuremi më shpesh nga ftohja, gripi dhe vitet e fundit nga Covid kur jashtë është më ftohtë.

Rezultatet e një studimi të ri amerikan tregojnë një lidhje fizike midis motit të ftohtë dhe ashpërsisë së ftohjes, dhe gjithçka ndodh në vrimat e hundës.

Shkencëtarët nga Universiteti i Masaçusets Eye dhe Ear dhe Northeastern kanë gjetur një arsye biologjike pse ne kemi sëmundje të frymëmarrjes më shpesh në dimër.

Në vrimat tona të hundës ka një reaksion të fortë imunitar që lufton kundër infeksioneve – kur është ngrohtë, por dihet që ajri i ftohtë ndikon negativisht në këtë reagim imunitar.

Pra, hunda jonë si organ është një “mbrojtës” i fortë kundër të ftohtit të zakonshëm dhe një sërë patogjenësh të tjerë në mot të ngrohtë, por kur jashtë është ftohtë, situata ndryshon, sipas rezultateve të një studimi të publikuar këtë javë në Journal of Allergy and Clinical Immunology.

“Sezoni i të ftohtit dhe gripit mendohej se ndodhte në muajt më të ftohtë, sepse njerëzit kalojnë më shumë kohë në ambiente të mbyllura, ku viruset e ajrit përhapen më lehtë”, tha Benjamin Bleier, drejtor i departamentit të otolaringologjisë në Northeastern dhe një nga autorët e studimit.

“Por studimi ynë tregon se shkaku themelor i variacioneve sezonale në infeksionet virale të traktit të sipërm respirator që ndodhin çdo vit është në fakt biologjik, siç u demonstrua kohët e fundit gjatë pandemisë COVID-19”.

“Për herë të parë, ne kemi një shpjegim biologjik, molekular për një faktor në përgjigjen tonë të lindur imunitare që duket se kushtëzohet nga temperaturat më të ftohta,” tha rinologia Zara Patel, profesoreshë e otorinolaringologjisë dhe kirurgjisë së kokës dhe qafës në Stanford, e cila nuk ishte e përfshirë në studimin e ri.

“Ne thithim patogjenë përmes hundës ose e fërkojmë atë, duke transferuar kështu mikrobet nga duart tona në vrimat e hundës. Më pas ata bëjnë rrugën e tyre më thellë në trup. Studiuesit i bazojnë gjetjet e tyre në gjetjet e një studimi të mëparshëm të kryer në vitin 2018, i cili zbuloi se qelizat që rreshtojnë pjesën e përparme të vrimave të hundës lëshojnë miliarda të ashtuquajturat fshikëza jashtëqelizore (EVs), qese të vogla të mbushura me lëng, të mbushura me ‘sulmues’. Është e ngjashme me atë kur shkelmoni folenë e një grerëzash dhe të gjithë dalin prej saj menjëherë dhe sulmojnë”, shpjegoi Bleier.

Një studim tregoi se ulja e temperaturës në hundë me vetëm 5 gradë Celsius vret pothuajse 50 për qind të qelizave në vrimat e hundës që luftojnë kundër viruseve dhe baktereve.

“Ajri i ftohtë është i lidhur me rritjen e infeksionit viral sepse një person humb gjysmën e imunitetit vetëm për shkak të kësaj, në fakt një rënie të vogël të temperaturës”, tha Bleier.

Për qëllimet e studimit aktual, Mansoor Amiji, profesor i shkencave farmaceutike dhe inxhinierisë kimike në Universitetin Northeastern, vendosi të provonte eksperimentin mbi viruset dhe më pas shkoi një hap më tej, duke studiuar efektin e temperaturës në këtë përgjigje imune.

Duke përdorur qeliza të kultivuara nga vullnetarët, ekipi i tij zbuloi se numri i vezikulave jashtëqelizore binte kur temperatura në hundë binte me pesë gradë.

Me më pak vezikula jashtëqelizore, të cilat do të lidheshin me grimcat e virusit dhe do t’i pengonin ato të hynin në trup, infeksioni u zhvillua më lehtë.

Studiuesit shpresojnë të përdorin informacionin e ri për njohuri të reja në rritjen e imunitetit dhe për përmirësime në trajtimin e infeksioneve të traktit të sipërm respirator.

Në të njëjtën kohë, ata vunë re se maskat mbrojtëse mund të ndihmojnë në mbajtjen e ngrohtë të brendësisë së vrimave të hundës.