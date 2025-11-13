Shqipëria mposht Andorrën, konfirmon fazën “play-off”

Kombëtarja e Shqipërisë ka siguruar fazën “play-off” për kualifikim në Botërorin 2026, një xhiro pa përfunduar cikli kualifikues.
Të mërkurën mbrëma, Shqipëria triumfoi në udhëtim tek Andorra 1:0, ndërsa në të njëjtën kohë, Angli mposhti Serbinë (2:0).
Me këto rezultate të xhiros së parafundit, Shqipëria ka siguruar pozitën e dytë në tabelë me 14 pikë, katër më shumë se Serbia që mbetet e treta.
Anglia, veçse konfirmon kualifikimin direkt në Botërorin 2026 pasi ka tubuar 21 pikë.
Golin e fitores së rëndësishme për Shqipërinë, e shënoi mesfushori Kristjan Asllani.
Asllani shënoi në minutën e 67-të pas asistimit të Mytro Uzunit, i cili pak minuta më herët ishte inkuadruar në lojë në vend të Armando Brojës.
Për Shqipërinë, pozita e dytë dhe pjesëmarrja në fazën “play-off” për kualifikim në Botërorin 2026, është një sukses i madh historik, pasi duhet vetëm ta eliminojë një kundërshtarë për të qenë pjesë e këtij turneu që mbahet në SHBA, Meksikë e Kanada.
Ndeshjen e fundit të këtij cikli eliminator, Shqipëria e luan të dielën në Tiranë kundër Anglisë, përballje kjo që më shumë mund të shihet si “miqësore” duke pasur parasysh se dyja kombëtaret I kanë vendet e sigurta në Grupin K kualifikues.
Sa i përkët Anglisë, e mposhti Serbinë me golat e realizuar nga Bukayo Saka në minutën e 28-të dhe Eberechi Eze (90′).