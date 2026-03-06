Si Irani po trazon edhe Ballkanin

Greqia zhvendos sistemin raketor Patriot për të “mbrojtur Bullgarinë”
Greqia do të zhvendosë sistemin raketor të mbrojtjes ajrore Patriot në pjesën veriore të vendit për të ndihmuar në mbrojtjen e hapësirës ajrore bullgare, tha ministri grek i Mbrojtjes Nikos Dendias, sipas një deklarate të publikuar në faqen e internetit të ministrisë.
Dendias bëri njoftimin pas bisedimeve me homologun e tij bullgar Atanas Zapryanov.
“Pas kërkesës përkatëse nga pala bullgare dje, unë isha në gjendje ta informoja sot se Greqia do të sigurojë fonde dhe personel për të mbrojtur Bullgarinë,” tha Dendias.
“Një bateri Patriot do të zhvendoset në orët e ardhshme në një vendndodhje të përshtatshme në pjesën veriore të territorit grek për të siguruar mbrojtje antibalistike për një pjesë të madhe të territorit bullgar.”
Një palë avionësh luftarakë F-16 po zhvendosen gjithashtu në një aeroport në Greqinë veriore, me misionin e vetëm për të ofruar mbrojtje shtesë për Bullgarinë, raporton sofiaglobe.
“Përveç kësaj, për hir të koordinimit efikas, dy oficerë të lartë të Forcave Ajrore do të dërgohen në Qendrën Operacionale të Forcave të Armatosura Bullgare në Sofje,” tha Dendias.
“Dua të theksoj qartë se këto masa u morën me kërkesë të Bullgarisë, një shtet anëtar i NATO-s dhe BE-së, dhe se ato në asnjë mënyrë nuk ndikojnë në mundësinë e mbrojtjes antibalistike të territorit grek,” shtoi ai.
Biseda midis Dendias dhe Zapryanov pasoi një incident në fillim të kësaj jave kur një raketë e lëshuar nga Irani u rrëzua nga mbrojtjet e NATO-s në Turqi.
Aktualisht, mbrojtja e hapësirës ajrore bullgare po ndihmohet nga bateritë e raketave të vendosura në Rumani dhe Turqi.
Forcat Ajrore Bullgare ende përdorin luftëtarë të vjetëruar sovjetikë MiG-29, dhe vendi ka filluar duke marrë avionë luftarakë amerikanë F-16, megjithëse statusi i dërgesave të ardhshme të këtyre avionëve është aktualisht i paqartë.
Një deklaratë nga Ministria bullgare e Mbrojtjes tha se Zapryanov pati një bisedë telefonike me ministrin turk të Mbrojtjes Yaşar Güler më 4 mars.
Në bisedë u diskutua situata në Lindjen e Mesme dhe rreziqet e mundshme për rajonin. /tesheshi