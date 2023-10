Si krahasohen telefonët e rinj Google Pixel 8 dhe Pixel 8 Pro me rivalët më të fortë të Apple dhe Samsung

Ajo që ra në sy me debutimin e pajisjeve të reja ishte mbështetja 7 vjeçare me përditësime të sistemit operativ dhe sigurie duke sfiduar vetë Apple në aspektin e jetëgjatësisë së telefonëve.

Vitin e kaluar telefonët Pixel 7 sollën një rritje të kapacitetit harduerik së bashku me rafinime të dizajnit por ajo çfarë i dalloi ishin çmime konkurruese të tyre.

Ditën e djeshme Google prezantoi Pixel 8 prej 699 dollarësh dhe Pixel 8 Pro prej 999 dollarësh, secili me një rritje prej 100 dollarë dhe dalin në shitje më 12 Tetor.

Ajo që ra në sy me debutimin e pajisjeve të reja ishte mbështetja 7 vjeçare me përditësime të sistemit operativ dhe sigurie duke sfiduar vetë Apple në aspektin e jetëgjatësisë së telefonëve.

Një prej arsyeve të jetëgjatësisë së iPhone ishte çipi i tyre i fuqishëm A-series zhvilluar nga vetë Apple. Por si krahasohen Pixel 8 dhe Pixel 8 Pro në aspektin e hardueri?

Nëse këto telefonë do të jetojnë prej disa vitesh, çfarë specifikash kanë dhe ku gjenden përballë konkurrencës? A do ti mbijetojnë degradimit të performancës me instalimin e versioneve të fundit Android?

Mëposhtë gjeni një listë specifikash për Pixel 8 dhe Pixel 8 Pro së bashku me disa prej konkurrentëve më të fortë të tyre.

Kategoria Google Pixel 8 Google Pixel 8 Pro iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 Ultra Çmimi fillestar $699 $999 $999 $1,199 $799.99 $1,199.99 OS Android 14 Android 14 iOS 17 iOS 17 Android 13 Android 13 Vite përditësime 7 7 5-6 5-6 5) 5 Ekrani 6.2-inch (2400 x 1080) OLED 6.7-inch (2992 x 1344) OLED 6.1-inch (2556 x 1179) OLED 6.7-inch (2796 x 1290) OLED 6.1-inch (2340 x 1080) OLED 6.8-inch (3088 x 1440) OLED Rifreskimi 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz Ndriçimi 2,000 nits 2,400 nits 2,000 nits 2,000 nits 1,750 nits 1,750 nits Ekran Always-on Po Po Po Po Po Po Përmasat 70.8 x 150.5 x 8.9mm 76.5 x 162.6 x 8.8mm 70.6 x 146.6 x 8.25mm 76.7 x 159.9 x 8.25mm 146.3 x 70.9 x 7.6mm 78.1 x 163.4 x 8.9mm Pesha 187g 213g 187g 221g 168g 234g Bateria 4,574mAh 5,050mAh 3,274mAH 4,422mAH 3,900mAh 5,000mAh Karikim Wireless Po Po Yes, MagSafe Yes, MagSafe Po Po Karikim i shpejtë Po Po Po Po Po Po Procesori Google Tensor G3 Google Tensor G3 A17 Pro A17 Pro Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8GB 12GB 8GB 8GB 8GB 8GB bazë, 12GB Hapësira 128GB, 256GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB 256GB, 512GB, 1TB Portat USB-C USB-C USB-C up to 10Gb/s USB-C up to 10Gb/s USB-C USB-C Kamera pasme 50-megapixel kryesore, 12-megapixel ultrawide 50-megapixel kryesore, 48-megapixel ultrawide, 48-megapixel telephoto 48-megapixel kryesore, 12-megapixel ultrawide, 12-megapixel telephoto 48-megapixel kryesore, 12-megapixel ultrawide, 12-megapixel telephoto 50-megapixel kryesore, 12-megapixel ultrawide, 10-megapixel telephoto 200-megapixel kryesore, 12-megapixel ultrawide, 2 x 10-megapixel telephoto Zmadhimi 2x 5x 3x 5x 3x 10x Kamera selfie 10.5-megapixel 10.5-megapixel 12-megapixel 12-megapixel 12-megapixel 12-megapixel Biometrikë Fingerprint sensor, face recognition Fingerprint sensor, face recognition Face ID Face ID Fingerprint sensor, face recognition Fingerprint sensor, face recognition Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Satelit N/A N/A Po Po N/A N/A Certifikimi IP IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 Dy SIM Nano SIM dhe eSIM Nano SIM dhe eSIM eSIM eSIM Nano SIM dhe eSIM Nano SIM dhe eSIM