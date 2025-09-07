Si mund të ndihmojë salca e sojës në trajtimin e tumorit?

Salca e sojës është një përbërës tradicional i kuzhinës aziatike, e cila përdoret gjerësisht për aromën e saj të veçantë dhe shijen. Megjithatë, përtej përdorimit të saj në kulinari, studime të fundit shkencore kanë filluar të zbulojnë përfitime të mundshme shëndetësore të salcës së sojës, përfshirë edhe ndikimin e saj të mundshëm në parandalimin apo trajtimin e disa llojeve të kancerit.
Përbërësit bioaktivë në salcën e sojës
Salca e sojës përmban një sërë komponimesh bioaktive që janë rezultat i procesit të fermentimit të sojës dhe grurit. Këto përfshijnë:
Izoflavonet (si genisteina dhe daidzeina) – fitoestrogjene që ndikojnë në qelizat kancerogjene.
Antioksidantë natyrorë – që ndihmojnë në neutralizimin e radikaleve të lira.
Peptidet bioaktive – që mund të kenë veti antiinflamatore dhe antikancerogjene.
Ndikimi ndaj qelizave kancerogjene
Studimet laboratorike kanë treguar se disa përbërës të salcës së sojës mund të:
Frenojnë rritjen e qelizave kancerogjene, veçanërisht në kancerin e gjirit, prostatës dhe zorres së trashë.
Nxisin apoptozën, që është procesi natyror i vetëshkatërrimit të qelizave të dëmtuara apo kancerogjene.
Pengojnë angiogjenezën, që është procesi i formimit të enëve të reja të gjakut që ushqejnë tumorin.
Një studim i publikuar në një revistë shkencore nga Azia Lindore tregoi se salca e sojës e fermentuar për një kohë të gjatë (e njohur si shoyu tradicional) kishte nivele më të larta të antioksidantëve dhe kishte ndikim të dukshëm në reduktimin e zhvillimit të tumoreve tek kaviet.
Paralajmërime dhe balancë në konsum
Megjithëse ka potencial të premtues, është e rëndësishme të theksohet se salca e sojës përmban nivele të larta të natriumit (kripës), që mund të jetë e dëmshme për shëndetin në sasi të larta. Prandaj, përdorimi i saj duhet të jetë i moderuar dhe nën këshillën e profesionistëve shëndetësorë nëse përdoret si pjesë e një protokolli për trajtim mbështetës.
Salca e sojës, veçanërisht ajo e fermentuar në mënyrë natyrale, përmban përbërës që mund të ndihmojnë në parandalimin apo trajtimin mbështetës të kancerit, sipas disa studimeve paraprake. Megjithatë, kërkohet më shumë kërkim shkencor dhe prova klinike për të konfirmuar këto efekte tek njerëzit. Deri atëherë, salca e sojës mund të konsiderohet një pjesë e një diete të shëndetshme, por jo një mrekulli kundër kancerit.