Si ndikon ushqimi në rënien e flokëve, çfarë tregon studimi

Një analizë e publikuar në Nutrition and Health tregon se ushqimi luan një rol kyç në shëndetin e flokëve, përfshirë rritjen, forcën dhe parandalimin e rënies së tyre.
Sipas studiuesve, pijet me sheqer dhe alkooli lidhen me rritje të rënies së flokëve, ndërsa disa vitamina, minerale dhe ushqime të veçanta ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes së tyre, shkruan vizionplus.tv.
Në këtë rishikim, studiuesit analizuan 17 studime me mbi 61,000 pjesëmarrës (kryesisht gra nga mosha 7 deri në 77 vjeç), duke ndjekur standardet më të larta shkencore.
Rezultatet treguan se mungesa e vitaminës D dhe proteinave lidhet me dobësimin dhe rënien e flokëve. Vitamina D doli si më e studiuara, duke treguar potencial mbrojtës ndaj alopecisë. Ndërkohë, shtesat me hekur përmirësuan dukshëm rritjen e flokëve te gratë që vuanin nga mungesa e tij.
Nga ana tjetër, konsumimi i produkteve të sojës dhe perimeve krucifere (si brokoli dhe lakra) rezultoi i dobishëm falë përbërësve të tyre antioksidues. Ndërsa pijet me sheqer dhe alkooli përkeqësuan gjendjen e flokëve, përfshirë edhe zbardhjen e parakohshme.
Dermatologët theksojnë rëndësinë e një diete të balancuar me proteina të pastra, fruta, perime, drithëra, acide yndyrore omega-3 dhe minerale si hekuri, zinku dhe biotina. Shtesat ushqimore mund të ndihmojnë në raste të mungesave specifike, por duhen marrë me kujdes dhe nën mbikëqyrjen e mjekut.
Ekspertët rekomandojnë trajtim të hershëm për rënien e flokëve dhe kujdes të përgjithshëm për shëndetin trupor, duke përfshirë gjumë të mirë, shmangie të stresit dhe kujdes ndaj flokëve.