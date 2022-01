Si të humbasësh 5 kg në javë me dietën e orizit dhe të mollës

Kjo dietë ju lejon të humbni deri në pesë kilogramë në një javë, bëhet fjalë për dietë e orizit dhe mollës!

Një dietë e ulët kalori që gjithashtu ndihmon në pastrimin e trupit, duke e pasuruar atë kryesisht me fibra dhe vitamina. Ajo nuk mund të zgjasë më shumë se një javë, pikërisht për shkak se nuk përbëhet nga një dietë e ekuilibruar për organizmin. Gjithsesi, ju duhet të konsultoheni së pari me mjekun tuaj, në mënyrë që të vlerësoni nëse ky program ushqimor mund të shkojë mirë me vetë peshën dhe gjendjen tuaj shëndetësore.

Në vetëm shtatë ditë mund t’i themi lamtumirë pesë kilogramëve nëse natyrisht i respektojmë rregullat e dietës. Përveç përfshirjes së orizit dhe mollës në dietën tuaj çdo ditë, duhet gjithashtu të ndihmoni trupin me aktivitet fizik. Ju nuk duhet domosdoshmërisht të keni stërvitje në palestër, madje një shëtitje e shpejtë prej rreth 40 minuta në ditë mund të bëjë ndryshime. Sigurisht që nuk duhet ta humbisni ujin, prandaj mos harroni të pini të paktën dy litra në ditë. Tani ne zbulojmë menunë tipike të javës që përfshin pesë vakte…

Mëngjesi mund të përfshijë: një kavanoz kos, një mollë dhe dy arra; si alternativë, një gotë qumësht, etj. Ne mund të pijmë me siguri kafe. Snack, në anën tjetër, nuk duhet të kalojë një mollë. Më së shumti është e mundur të hani fruta të tjera si dardha, portokall ose banane. Maksimumi 60 gram oriz i zier në vakt për aq kohë sa ka perime të pranishme në të është fantastik.

Mes vaktet gjithmonë përfshijnë fruta, ndërsa darkë mund të ndryshoni! Mund të hani një vezë të zier me një supë perimesh dhe disa ëmbëlsira orizi ose gjoks pule me spinaq të zier dhe ëmbëlsira orizi. Megjithëse mund të duket si një nga dietat më të mira të humbjes së peshës, duhet patjetër të kujtojmë që të mos kalojmë kufirin shtatë ditor përndryshe trupi ynë mund të preket.