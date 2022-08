Simptoma e para të lisë së majmunit që mund të vërehen në fytyrë

Lija e majmunëve u zbulua për herë të parë në fund të viteve 1950, por që atëherë ka shenja se ajo ka pësuar ndryshime të fundit që kanë mundësuar që ajo të kalojë më lehtë mes njerëzve.

Që nga maji i vitit 2022 ka një sërë shpërthimesh të raportuara në botë me rastet e infektimit. Zyrtarët shëndetësorë thonë se njerëzit duhet të shmangin kontaktin e ngushtë personal me dikë që ka një sëmundje që shfaqet me një skuqje të veçantë.

Kjo skuqje e lisë së majmunit dihet se shfaqet për herë të parë në fytyrë dhe është përshkruar se i ngjan puçrrave me simptoma të tjera të fytyrës që duhen ditur.

Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve po inkurajon këdo që zhvillon “një skuqje të re, të pashpjegueshme të lëkurës” në çdo pjesë të trupit që të kërkojë menjëherë kujdes mjekësor dhe të shmangë kontaktin me të tjerët.

Simptomat e lisë së majmunit janë të ngjashme me ato të lisë, duke përfshirë ethe, dhimbje koke, dhimbje muskujsh, rraskapitje të dridhura dhe skuqje të ngjashme me puçrrat.

“Skuqja zakonisht fillonte në fytyrë dhe përhapej në shumë zona të trupit”, thotë Shoqata Amerikane e Akademisë së Dermatologjisë.

Faqja shëndetësore vazhdoi: “Njerëzit zakonisht kishin midis 10 dhe 150 gunga të ngjashme me linë në lëkurën e tyre. Disa njerëz zhvilluan më shumë se 200 gunga”.

Zakonisht fillon në fytyrë dhe më pas përparon në krahë dhe këmbë, pastaj në duar dhe këmbë, dhe më pas në pjesën tjetër të trupit. Kjo fazë gjithashtu zgjat një deri në dy ditë.

Më pas vijnë ato që quhen papula, kur skuqja ngrihet në lëkurë, në vend që të jetë e sheshtë, gjithashtu zgjat një deri në dy ditë.

Një studim i botuar në BMJ shqyrtoi 197 pjesëmarrës, të cilët të gjithë kishin rezultuar pozitivë për li. Të gjithë pjesëmarrësit kishin lezione në lëkurë ose në mukozën si simptomë e tyre të vetme.

Këto lezione u zbuluan se ndodheshin në zonat gjenitale dhe anale, si dhe në dhe rreth gojës dhe fytit. Këto skuqje rreth anusit dhe organeve gjenitale nuk ishin përhapur gjithmonë në pjesë të tjera të trupit dhe shpesh shfaqeshin para simptomave si ethet, vunë në dukje studiuesit.