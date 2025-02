Skoda feston përvjetorin e Superb me një edicion special

Skoda mund të mos jetë një markë e preferuar për shumicën e amerikanëve, por është një prodhues mjaft i njohur.

Modeli i saj kryesor, Skoda Superb, ka ekzistuar tashmë prej dy dekadash.

Dhe kompania e ka parë të arsyeshme ta festojë këtë rast jo me një edicion të mesëm special, por me një version me më shumë kuaj-fuqi.

Duke paketuar një motor VW të modifikuar me 2.0 litra turbocharged, Superb jep 470 kuaj fuqi.

Modeli i ri u shfaq së fundmi në kanalin e revistës CAR në YouTube.

Ndërsa motori i modifikuar nuk është i vetmi përmirësim, ai është padyshim pjesa qendrore.

Standardi 2.0-litërsh ka marrë një turbo më të madh, një hyrje të re dhe tubacion të ri, dhe modifikime të tjera mbështetëse.